Liverpool sorprende con oferta; rebaja más de 50% el Xiaomi Redmi A7 Pro de 64GB

Los descuentos continúan en Liverpool y uno de los que más ha llamado la atención es el del Xiaomi Redmi A7 Pro desbloqueado de 64GB de almacenamiento.

El equipo es ideal para disfrutar de contenido multimedia, navegar por internet y utilizar aplicaciones. Además, se trata de un dispositivo desbloqueado, por lo que puede utilizarse con la compañía telefónica de preferencia.

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XIAOMI Redmi A7 Pro precio

El Xiaomi Redmi A7 Pro puede adquirirse por 2 mil 633 pesos, cuando su precio regular es de 5 mil 599 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 966 pesos, equivalente a poco más del 53% de descuento.

La promoción está disponible en tres colores: verde, azul y negro. Es importante mencionar que esta oferta no aplica para meses sin intereses. Puedes conseguirlo aquí.

XIAOMI Redmi A7 Pro características

El Xiaomi Redmi A7 Pro es un smartphone económico, destacado por su enorme batería y gran pantalla. Equipa un procesador Unisoc, 4 GB de RAM y una pantalla fluida de 120 Hz.

Pantalla: IPS LCD de 6.9 pulgadas con resolución HD+ (1600 x 720 píxeles) y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Procesador: Unisoc T7250 Octa-Core (hasta 1.8 GHz).

Memoria RAM: 4 GB (expandible virtualmente en algunos modelos).

Cámara trasera: Sistema dual con sensor principal de 13 MP (con IA). Frontal: 8 MP para selfies.

Batería: Capacidad masiva de 6000 mAh con soporte para carga rápida de 15W.

Sistema Operativo: Android con la capa de personalización HyperOS 3.0.

Seguridad: Lector de huellas dactilares lateral y desbloqueo facial.

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