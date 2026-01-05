Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable por narcotráfico en EUA

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá en un tribunal de Nueva York tras ser capturado en Caracas durante una operación de fuerzas estadounidenses. De ser hallado culpable de todos los delitos, podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte, según la legislación federal de Estados Unidos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, están acusados de liderar una red que facilitó la producción y tráfico de drogas hacia Estados Unidos . Los cargos incluyen conspiración de narcoterrorismo, por usar su posición para facilitar la producción y distribución de cocaína hacia EEUU; conspiración para importar cocaína, vinculado a una red internacional que habría transportado droga a territorio estadounidense; posesión de armas y dispositivos destructivos, relacionado con el uso de armamento y artefactos explosivos en operaciones ilícitas; y conspiración para poseer armas, dentro de un plan criminal más amplio.

Estos cargos se suman a los presentados originalmente en 2020 y fueron ampliados este año por un gran jurado federal.

El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, en Manhattan, conocido por procesar casos de alto perfil vinculados a crimen organizado y narcotráfico internacional.

Cómo los cargos podrían derivar en cadena perpetua o pena de muerte

Bajo la ley federal estadounidense, los delitos de drogas cometidos como parte de una empresa criminal continua pueden ser sancionados con la pena de muerte. Esta posibilidad aplica solo en casos extremadamente graves, como los que involucran estructuras criminales internacionales que amenazan la seguridad nacional o producen cantidades masivas de sustancias ilegales. Sin embargo, los tribunales rara vez aplican la pena máxima en delitos de narcotráfico, siendo mucho más común en casos de homicidio, traición o espionaje.

En el caso de Nicolás Maduro, los cargos acumulativos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas podrían resultar en una condena de cadena perpetua si se comprueba su responsabilidad en todos ellos.

Históricamente, los tribunales federales han impuesto la cadena perpetua en casos de narcotráfico de alto impacto o de conspiraciones vinculadas con terrorismo internacional. Aunque la pena de muerte es legalmente posible, los expertos señalan que es poco probable que se aplique por cargos de drogas, a menos que estén acompañados de homicidios u otros delitos capitales. Esto contextualiza la gravedad del caso de Maduro y el potencial alcance de las sanciones que enfrenta en EE. UU.

La captura de Maduro también tuvo un impacto político inmediato en Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien inicialmente criticó la incursión estadounidense, cambió su postura y declaró que está dispuesta a “colaborar” con Washington.