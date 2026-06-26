Lo dice Android: ¿cómo restablecer de fábrica tu celular sin perder tus fotos?

Google publicó en su centro de soporte oficial la guía completa para restablecer la configuración de fábrica de un dispositivo Android sin perder fotos ni archivos personales. El procedimiento, que también es conocido como “formateo” o “reinicio forzado”, es una solución que muchos usuarios buscan cuando el celular funciona lento, presenta errores constantes, o porque están por vender o regalar el equipo a un familiar. Sin embargo, la operación borra todos los datos del teléfono y requiere una preparación adecuada para conservar fotos, videos, contactos y mensajes guardados en la memoria del dispositivo.

La guía oficial de Google aplica a teléfonos con Android 14 y versiones posteriores, sistemas presentes en la mayoría de smartphones Samsung Galaxy, Motorola, Xiaomi, Honor, OPPO, Realme y Google Pixel comercializados en México durante los últimos años.

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Antes de iniciar el procedimiento, conviene tener presente que Google advierte expresamente en su comunicación oficial: “Si restableces la configuración de fábrica, se borrarán todos los datos del teléfono”. Esto significa que sin una copia de seguridad previa en la nube, las fotos, videos, contactos, mensajes, notas y archivos personales se perderán de forma irrecuperable. La buena noticia es que el ecosistema Google permite respaldar toda esta información de manera automática en la cuenta de Google del usuario, sin costo adicional.

Tres pasos preparatorios antes de restablecer la configuración de fábrica

Google publica tres pasos preparatorios obligatorios antes de iniciar el restablecimiento. Saltar cualquiera de ellos puede ocasionar la pérdida de fotos, archivos o el bloqueo del dispositivo tras el reset.

Google Google (Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)

Estos son los tres pasos preparatorios oficiales según Google Android Support:

Verificar la cuenta de Google y conocer las credenciales : el usuario debe confirmar que el teléfono tenga vinculada una cuenta de Google activa accediendo a Configuración > Cuentas . Adicionalmente debe conocer la contraseña actualizada de esa cuenta y, si tiene un bloqueo de pantalla activo, recordar el PIN, patrón o contraseña que lo desbloquea. Si recientemente cambió la contraseña de su cuenta de Google, Google recomienda esperar al menos 24 horas antes de iniciar el restablecimiento .

: el usuario debe confirmar que el teléfono tenga vinculada una cuenta de Google activa accediendo a . Adicionalmente debe conocer la contraseña actualizada de esa cuenta y, si tiene un bloqueo de pantalla activo, recordar el PIN, patrón o contraseña que lo desbloquea. . Hacer copia de seguridad de los datos personales en la cuenta de Google : el usuario debe verificar que las fotos, videos, contactos, mensajes y archivos personales estén respaldados en la nube antes de iniciar el reset. Los datos guardados en la cuenta de Google se restaurarán automáticamente tras el restablecimiento, pero las aplicaciones instaladas y su información local se desinstalarán. Para los dispositivos con Android 15 y versiones posteriores , si la billetera digital tiene fondos cargados en tarjetas de transporte público, el sistema mostrará un recordatorio para respaldar esos saldos antes del reset.

: el usuario debe verificar que las fotos, videos, contactos, mensajes y archivos personales estén respaldados en la nube antes de iniciar el reset. Los datos guardados en la cuenta de Google se restaurarán automáticamente tras el restablecimiento, pero las aplicaciones instaladas y su información local se desinstalarán. Para los dispositivos con , si la billetera digital tiene fondos cargados en tarjetas de transporte público, el sistema mostrará un recordatorio para respaldar esos saldos antes del reset. Cargar el teléfono al menos al 70 por ciento de batería y conectarlo a WiFi o red móvil: el procedimiento puede tardar hasta una hora en completarse, por lo que es fundamental asegurar que el teléfono no se apague durante el proceso. Adicionalmente, al finalizar el reset, el teléfono necesitará conexión a internet para iniciar sesión nuevamente en la cuenta de Google y restaurar los datos respaldados.

Cómo respaldar fotos, videos y archivos en la cuenta de Google paso a paso

Para garantizar que las fotos y videos personales no se pierdan durante el restablecimiento, conviene activar las dos herramientas de respaldo automático de Google Android antes de iniciar el procedimiento:

Google Fotos : la aplicación preinstalada en la mayoría de dispositivos Android permite respaldar fotos y videos automáticamente en la nube. Para activar la copia de seguridad, abrir Google Fotos > tocar el ícono del perfil arriba a la derecha > seleccionar “Configuración de Fotos” > activar “Copia de seguridad”. La cuenta gratuita de Google ofrece 15 GB de almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos.

: la aplicación preinstalada en la mayoría de dispositivos Android permite respaldar fotos y videos automáticamente en la nube. Para activar la copia de seguridad, abrir Google Fotos > tocar el ícono del perfil arriba a la derecha > seleccionar “Configuración de Fotos” > activar “Copia de seguridad”. La cuenta gratuita de Google ofrece 15 GB de almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Google Drive (Copia de seguridad del dispositivo) : la opción de respaldo general respalda contactos, mensajes SMS, configuración del dispositivo, aplicaciones instaladas, contraseñas WiFi y datos del calendario. Para activarla, abrir Configuración > Sistema > Copia de seguridad > activar “Copia de seguridad por Google One”. Esta función está integrada en Android y no requiere instalación adicional.

: la opción de respaldo general respalda contactos, mensajes SMS, configuración del dispositivo, aplicaciones instaladas, contraseñas WiFi y datos del calendario. Para activarla, abrir Configuración > Sistema > Copia de seguridad > activar “Copia de seguridad por Google One”. Esta función está integrada en Android y no requiere instalación adicional. Verificar que la copia de seguridad esté completa: antes de iniciar el reset, abrir Google Fotos y confirmar que aparezca el mensaje “Copia de seguridad completa” en la sección del perfil. Adicionalmente, ingresar desde una computadora a photos.google.com con la misma cuenta de Google y verificar visualmente que las fotos más recientes estén disponibles en la nube.

Para archivos personales que no estén en Google Fotos (documentos PDF, archivos de Word, hojas de Excel, archivos descargados), el usuario puede subirlos manualmente a Google Drive desde la aplicación Files de Android, seleccionando los archivos y eligiendo la opción “Compartir > Guardar en Drive”.

No pierdas tus fotos en el celular Los pasos clave si tienes que reestablecer de fábrica el teléfono. (Getty Images)

Cómo realizar el restablecimiento de fábrica desde la app de Configuración

Una vez completados los pasos preparatorios, el restablecimiento de fábrica se realiza desde la aplicación de Configuración del teléfono. El procedimiento exacto puede variar ligeramente según la marca del dispositivo (Samsung, Motorola, Xiaomi, Google Pixel, Honor, OPPO, Realme), pero la ruta general es similar:

Abrir la aplicación Configuración del teléfono.

del teléfono. Buscar la sección “Sistema” o “Información general”, según la marca del dispositivo.

o “Información general”, según la marca del dispositivo. Seleccionar la opción “Opciones de restablecimiento” o “Restablecer”.

o “Restablecer”. Elegir “Borrar todos los datos (restablecer valores de fábrica)” o el equivalente en cada marca.

o el equivalente en cada marca. Confirmar la operación ingresando el PIN, patrón o contraseña de desbloqueo del dispositivo.

ingresando el PIN, patrón o contraseña de desbloqueo del dispositivo. Esperar a que el proceso se complete (hasta una hora).

(hasta una hora). Iniciar sesión con la cuenta de Google al encender nuevamente el teléfono para que el sistema restaure automáticamente las copias de seguridad respaldadas.

Si la aplicación de Configuración no abre o el teléfono está bloqueado, Google indica que el restablecimiento puede iniciarse desde el modo de recuperación pulsando combinaciones específicas de los botones de encendido y volumen. Las combinaciones exactas varían según la marca del dispositivo; Google recomienda consultar el sitio de asistencia oficial del fabricante (Samsung, Motorola, Xiaomi, Google) para obtener las instrucciones específicas.

Por qué Google Android recomienda el restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de configuración de fábrica es una solución técnica recomendada por Google Android para tres escenarios principales:

Dispositivo con bajo rendimiento : si el teléfono funciona lento, se cuelga frecuentemente, presenta errores en aplicaciones o muestra notificaciones de almacenamiento lleno, el reset puede restaurar el rendimiento original del equipo eliminando archivos basura, cachés acumulados y aplicaciones residuales.

: si el teléfono funciona lento, se cuelga frecuentemente, presenta errores en aplicaciones o muestra notificaciones de almacenamiento lleno, el reset puede restaurar el rendimiento original del equipo eliminando archivos basura, cachés acumulados y aplicaciones residuales. Venta o regalo del dispositivo a un tercero : antes de entregar el celular a otra persona (familiar, amigo o nuevo dueño tras vender), el restablecimiento de fábrica es indispensable para eliminar cuentas personales, contraseñas guardadas, fotos íntimas, mensajes privados y cualquier información sensible que pueda ser recuperada por el nuevo usuario.

: antes de entregar el celular a otra persona (familiar, amigo o nuevo dueño tras vender), el restablecimiento de fábrica es indispensable para eliminar cuentas personales, contraseñas guardadas, fotos íntimas, mensajes privados y cualquier información sensible que pueda ser recuperada por el nuevo usuario. Recuperación de dispositivo robado o reportado: si el teléfono fue extraviado o robado y posteriormente recuperado, el restablecimiento elimina cualquier configuración o aplicación maliciosa que el tercero pudiera haber instalado.

Conviene aclarar que el restablecimiento de fábrica no es la primera solución recomendada ante problemas técnicos del dispositivo. Google sugiere probar antes alternativas menos invasivas como liberar espacio de almacenamiento, cerrar aplicaciones en segundo plano, reiniciar el teléfono o desinstalar aplicaciones recientes que pudieran estar causando los errores. Si ninguna alternativa funciona, el reset es la solución integral.

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