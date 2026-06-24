Para que disfrutes de tus películas, series o deportes favoritos en 4K, en Walmart están rematando una pantalla de 55 pulgadas QD-Mini Led Smart Google TV, te compartimos sus características para que decidas si te conviene.

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Pantalla de 55 pulgadas por menos de 6 mil pesos

En la tienda en línea de Walmart, la pantalla TCL de 55 pulgadas QD-Mini Led Smart Google TV esta a mitad de precio al pasar de 12 mil 599 a 5 mil 990 pesos. Puedes comprarla hasta a 20 meses sin intereses de 299.50 pesos.

En caso de alguna inconformidad tienes hasta 30 días para regresar el artículo en tienda o pide la recolección a domicilio sin costo. El envío, devolución y servicio al cliente para estos artículos van por nuestra cuenta.

Características destacadas de la pantalla

Algunas de las especificaciones más destacadas de la pantalla se encuentran:

Resolución QLED UHD 4K nativa de 60Hz con HDR de alto brillo de hasta 1000 nits y 300 zonas de iluminación.

Halo Control System para mejorar la definición y eliminar el efecto halo en objetos brillantes.

Audio Onkyo de 2.1 canales con subwoofer integrado.

Game Acelerator de 144 Hz VRR, Auto Game Modo y tasa de movimiento de 240 Hz MEMC.

Tecnología HDR Pro+ con Dolby Visión IQ, HDR10+, HDR10 y HLG.

Cuenta con Google TV como centro de entretenimiento para acceder a la biblioteca de contenido personalizado y fácil de navegar. La conectividad es fluida con Google Chromecast integrado y compatibilidad con Apple AirPlay 2, Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit.

Los usuarios le dan 4.5 de 5 estrellas destacando su tamaño y la relación calidad-precio. Además algunos señalan que llegó antes de la fecha estimada.

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