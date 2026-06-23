Xbox estrena más de 20 juegos esta semana: cuáles son uno por uno y qué esperar de ellos

La semana del 23 al 26 de junio de 2026 llega cargada de novedades para Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y Game Pass. Son 24 juegos en total, con géneros para todos los gustos: acción, terror, puzzles, RPG y simulación.
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¿Cuáles son los juegos que llegan a Xbox el 23 de junio de 2026?
Según comunicó Xbox Wire en Español en su sitio web, el 23 de junio llegarán los siguientes estrenos:
- Age of Empires Mobile: PC Edition: este videojuego ofrece estrategia en tiempo real con control optimizado para mouse y teclado, interfaz refinada y gráficos en 4K. Permite formar alianzas con cientos de jugadores para construir un imperio dominante.
- Ashwood Valley: dos hermanos deben restaurar una cabaña en ruinas y romper una maldición que convirtió a uno de ellos en gato.
- Chico’s Delivery: en este juego controlas a un ave repartidora de pizzas que se desliza sin parar por escenarios cada vez más complejos.
- Deer & Boy: una aventura cinematográfica y poética sobre el vínculo entre un niño fugitivo y un cervatillo, con imágenes y música como protagonistas.
- Rally Car Mechanic Simulator: simulador de mecánico de rally donde el jugador gestiona un taller, repara autos dañados y los prepara para competir bajo presión.
Uno por uno, los juegos que llegan a Xbox el 24 de junio
Posteriormente, el miércoles 24 llegarán a Xbox:
- DEAD OR ALIVE 6 Last Round: Regresa el juego de lucha 3D con su roster clásico, 5 personajes DLC adicionales, nuevos atuendos y un Modo Foto.
- EMPULSE (Game Preview): uno de los juegos más esperados para Xbox, EMPULSE es un shooter multijugador de movimiento rápido ambientado en las calles post-utópicas de Freehold, con mechs disputables que pueden cambiar el rumbo de la batalla.
- GHOST at DAWN: un survival horror de culto nominado a los Horror Game Awards. En 1947, el detective Ben O’Hara investiga la desaparición de una joven en un hotel abandonado lleno de muertos vivientes.
- Mousebusters: en esta aventura el jugador se transforma en ratón y debe eliminar los fantasmas que atormentan a los habitantes de su nuevo edificio.
- The Necromancer’s Tale: en este RPG gótico narrativo el jugador domina rituales de un grimorio, levanta un ejército de no-muertos y avanza mediante sigilo, diplomacia, chantaje y seducción.
- Rat Protocol: un juego de lógica donde una rata con fuerza e inteligencia humanoide debe superar cámaras cada vez más complejas empujando cajas, bloqueando láseres y detonando explosivos.
Los estrenos del 25 de junio en Xbox
Para el jueves 25 de junio de 2026, los estrenos esperados son:
- The Backrooms: Forsaken: un walking simulator de terror en primera persona basado en la mitología de los Backrooms, con una historia completa y un personaje acompañante.
- Damways: en este juego de estrategia controlas a un castor que construye presas para crear rutas en un lago y encontrar el camino a casa.
- Doki Monsters: Quest: en este videojuego enfrentas combates por turnos, capturas criaturas y exploras un mundo abierto en busca de un amigo desaparecido.
- Kitsune Kaeru: ambientado en un mundo de arte japonés sumi-e, un pequeño Kyubi usa poderes espirituales para crear cajas y moldear el entorno.
- Murder on the Disorient Express: un misterio interactivo de asesinato a bordo de un tren, donde el jugador asume el rol de detective e interroga pasajeros contra el reloj.
¿Cuáles serán los estrenos de Xbox el 26 de junio?
Antes de acabar la semana, Xbox recibirá nuevos estrenos:
- Acorn Adventures: dos ardillas deben rescatar a un guardabosques secuestrado por lagartos espaciales.
- Alchemist: Journey of the Soul: en esta aventura en primera persona con modo cooperativo para hasta cuatro jugadores, se crean pociones y se usan habilidades mágicas.
- Axel Quest: en este videojuego de acción en pixel art los usuarios de Xbox afrontan combates contra jefes y secretos ocultos.
- Death Run – Round 1: juego de acción de ciencia ficción donde el jugador atraviesa circuitos de láser en un programa televisivo letal observado por miles de millones.
- Punch Monkey Revenge: aventura de acción con cámara lenta y estética caricaturesca donde un mono recupera su juguete favorito enfrentándose a los niños más duros de la escuela.
- Shoot the Wall: juego de disparos donde el objetivo es abrirse paso a través de un muro, mejorando y cambiando armas para avanzar más rápido.
- Wild West Supermarket Simulator: simulador ambientado en el Lejano Oeste de 1850 donde el jugador debe revivir una tienda general abandonada en un pueblo fantasma.
- Word Quest: Nature: sopa de letras relajante ambientada en entornos naturales como bosques, lagos y montañas.
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