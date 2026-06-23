En Amazon el Play Station 5 de 1 T con Fornite Flowering Chaos Bundle tiene un imperdible descuento y lo puedes pagar a meses sin intereses, es su precio más bajo en los últimos 30 días, te decimos cuáles son sus características y cómo puedes comprarlo.

Tiene un precio de 11 mil 304 pesos y lo puedes pagar a 15 meses sin intereses de 753.60 pesos. Tienes 30 días de devolución sin costo y la entrega es gratis.

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¿Qué incluye el PS5 con Fornite?

El paquete Fornite Flowering Chaos Bundle incluye 8 artículos exclusivos de Play Station y más de mil Bucks: Traje Florin con estilo LEGO, mochila Blossom Back Bling, pirqueta de acabado floral, envoltura de flores azules, guitarra pétalos edge, Blue Bloom mic, patadas de pétalos.

Características de la consola

La consola Play Station 5 de 1 TB de almacenamiento para que tus juegos favoritos estén siempre listos. Incluye driver inalámbrico, 1 TBSSD, unidad de disco, 2 pies horizontales de soporte, cable HDMI, cable de alimentación de CA, cable USB, materiales impresos, sala de juegos de Astro.

Es compatible con juegos del PS4 con una experiencia de juego más profunda con soporte para retroalimentación háptica, disparadores adaptativos y tecnología 3D Audio2.

¿Cómo aplica el plan de protección?

Al comprar en Amazon pueden agregar un plan de protección:

Assurant de 2 años con seguro de daños accidentales por 799.99 pesos

Membresía Anual One Protect con garantía extendida para todos tus electrónicos comprados con Amazon por 899.00 pesos

Assurant de 3 años con seguro de daños accidentales por mil 133.89 pesos

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