México enfrentará su tercer compromiso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con amplia ventaja sobre su rival, Chequia, pues llega con la comodidad de ser líder de grupo por ahora, condición que no perderá sin importar el resultado contra el rival europeo.

Es por esta razón que podrían existir algunos movimientos en el esquema de Javier “El Vasco” Aguirre, con la finalidad de darle descanso a algunos de sus jugadores más relevantes en lo que va de certamen hasta ahora.

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La alineación de México contra Chequia en el último partido de fase de grupos

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez

Medios: Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Giménez

Las novedades serían Guillermo Ochoa, Mateo Chávez y Santiago Giménez, tomando los lugares de Raúl Rangel, Jesús Gallardo y Raúl Jiménez, respectivamente.

México, a reforzar el liderato de grupo

Esta alineación será la propuesta de Javier Aguirre con la intención de sellar el liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, lo que además garantizaría que México jugara al menos el partido de dieciseisavos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México, su gran fortaleza.

Por ahora, México jugaría el siguiente partido el martes 30 de junio a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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