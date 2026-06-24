La Selección Mexicana está muy cerca de escribir una página inédita en su historia mundialista. Este miércoles, el equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a la selección de República Checa en el último partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con la posibilidad de conseguir algo que nunca ha logrado: cerrar esta etapa con tres victorias consecutivas; ¿pero cuál es la alineación de hoy?

Para logra el objetivo, el estratega mexicano preparó una serie de modificaciones importantes en diversas zonas del campo, pero manteniendo la política que ha caracterizado su gestión durante la Copa del Mundo 2026: no repetir alineación.

#ElJerseyDeJuego que usaremos hoy está listo.



¡Todos de blanco y portando el escudo con mucho orgullo! 🫡 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ahztQ4ayf2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Alineación de hoy: Cambios de Javier Aguirre para enfrentar el México vs Chequia

El técnico de la Selección Mexicana realizó ajustes tanto en defensa como en el mediocampo. En la portería, Raúl “Tala” Rangel se mantiene como titular, pese a las especulaciones acerca de un posible regreso de Guillermo Ochoa en el once inicial del juego de hoy en el México vs Chequia.

SERÁ?

Un Patrocinador Oficial adelanta que Ochoa va. pic.twitter.com/bfLZA4hwo1 — david medrano felix (@medranoazteca) June 24, 2026

Suscríbetea nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en tus manos.

Alineación de México para su partido de hoy contra Chequia

La alineación que perfila el cuerpo técnico sería la siguiente:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Luis Romo y Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Gilberto Mora, y Roberto “Piojo” Alvarado

Delanteros: Gillermo Martínez y Julián Quiñones.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

¿Por qué este partido es tan importante para México?

Más allá de asegurar su posición en la siguiente ronda, el encuentro representa una oportunidad histórica para el seleccionado nacional.

Cabe señalar que nunca antes México ha logrado terminar una fase de grupos mundialista con tres triunfos en tres partidos, un triunfo consolidaría el buen momento del equipo, además de que reforzaría las aspiraciones de trascender en el torneo.

Del otro lado, Chequia llega obligada a ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación, por lo que se espera un duelo intenso y con alta tensión competitiva.

México vs Chequia: Así pueder ver EN VIVO y GRATIS la transmisión HOY

La Selección Mexicana se enfrenta vs Chequia en el último partido del Grupo A del Mundial 2026, en el que buscan cerrar de forma perfecta la fase de grupos.

Los checos buscan un triunfo que los impulse a calificar a los 16avos de final.

¡No te pierdas el partido EN VIVO y GRATIS a través de Azteca Deportes!

adn Noticias. Te hablamos con la verdad.Suscríbete nuestro canal de Telegramy lleva la información en la palma de tu mano.