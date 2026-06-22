Liverpool remata la pantalla Hisense de 55 pulgadas 4K con Android TV: la promoción termina este 21 de junio y tiene hasta 9 MSI

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Hisense en formato Mini LED 55 pulgadas. La Smart TV Hisense Mini LED 4K de 55 pulgadas, modelo 55UR8SG —con sistema Android TV y procesador Hi-View AI Engine X— pasó de $29,299 a $18,458.30 pesos, con una rebaja de $10,840.70 pesos sobre el precio de catálogo. La oferta tiene vigencia hasta el 21 de junio de 2026, lo que da apenas unos días al comprador para evaluar la decisión durante el cierre del fin de semana del Día del Padre.
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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 9 meses sin intereses de $2,197.42 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece la línea Hisense Mini LED ULED frente a la familia 4K de la marca
El Hisense 55UR8SG es uno de los modelos premium dentro de la familia ULED Mini LED de Hisense en formato 55 pulgadas y se posiciona como propuesta de gama alta de la marca china en el mercado mexicano. La diferencia técnica frente a las líneas estándar Hisense U6 (LED tradicional) y U7 (LED con Quantum Dot) se concentra en cuatro áreas: tecnología Mini LED con miles de zonas de atenuación local para control preciso de iluminación, procesador Hi-View AI Engine X que analiza cada escena en tiempo real, soporte completo para Dolby Vision IQ y HDR10+ —combinación inédita en marcas premium ya que Samsung solo soporta HDR10+ y LG/Sony solo Dolby Vision—, y certificación IMAX Enhanced para reproducción cinematográfica. El formato 55 pulgadas representa el tamaño ideal para salas medianas y centros de entretenimiento familiares.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Liverpool para el modelo 55UR8SG:
- Pantalla: Mini LED de 55 pulgadas con tecnología ULED (Ultra LED, propietaria de Hisense) y miles de zonas de atenuación local para mayor contraste, brillo y profundidad de imagen.
- Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).
- Procesador: Hi-View AI Engine X con inteligencia artificial que analiza el contenido escena por escena para maximizar brillo, contraste, color y nitidez.
- HDR: soporte completo para Dolby Vision IQ y HDR10+, además de HDR10 y HLG. Es uno de los pocos catálogos premium del mercado que combina ambos formatos HDR avanzados —Samsung solo soporta HDR10+ y LG/Sony solo Dolby Vision—.
- Refresco: alta tasa de refresco para gaming sin retraso, con soporte VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) y compatibilidad con consolas PS5 y Xbox Series X.
- Audio: sistema con Dolby Atmos para audio multidimensional inmersivo, además de DTS Virtual:X y modo de diálogo mejorado para claridad en voces.
- Sistema operativo: Android TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store.
- Asistente de voz: Google Assistant integrado con búsqueda por voz y control del hogar inteligente desde el control remoto.
- Conectividad: múltiples puertos HDMI 2.1, USB, Ethernet, WiFi, Bluetooth y compatibilidad con Chromecast integrado y Apple AirPlay.
- Gaming: Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Mode Plus y compatibilidad con HDMI 2.1 para 4K en consolas de nueva generación.
- Diseño: marco metálico delgado con perfil ultradelgado y base ajustable.
Forma de envío en Liverpool y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque de una pantalla de 55 pulgadas (más de 1.23 metros de ancho), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Hisense México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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