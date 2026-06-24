Batman de Lagos de Moreno: Esto se sabe del justiciero que amarra a rateros en postes en Jalisco

Batman de Lagos de Moreno es la tendencia del momento. Pero, ¿de qué se trata? Una escena que parecía sacada de un cómic de DC llamó la atención de los transeúntes en este Pueblo Mágico en los Altos de Jalisco. Al parecer, un misterioso justiciero habría amarrado a delincuentes a un poste usando cinta gris.

Las detenciones de los criminales, supuestamente a manos del Batman mexicano, ocurrieron entre el 13 y 19 de junio de 2026. Te contamos los detalles de este caso.

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¿Quién es el Batman de Lagos de Moreno?

En este mes de junio, las autoridades del municipio de Lagos de Moreno hallaron a presuntos delincuentes amarrados con cinta gris a postes de luz. La escena incluía mensajes que señalaban cuál habría sido el delito por el que los hombres habían terminado ahí.

Las imágenes de los amarrados circularon en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y comenzaron a generar especulaciones acerca de un supuesto justiciero al que los internautas bautizaron como el Batman de Lagos de Moreno.

¿Qué hizo el Batman de Lagos de Moreno?

Las apariciones de supuestos delincuentes atados a un poste con cinta comenzaron el pasado 13 de junio de 2026. Se trataba de un joven con signos de violencia, que tenía detrás una cartulina en la que el Batman de Lagos de Moreno habría escrito la palabra “Ratero”.

Después, el 17 de junio de 2026, la escena se repitió, esta vez el Batman mexicano había amarrado a dos jóvenes en un poste en la colonia Nuevo Santa Maria. En este caso, los jóvenes tenían tapada la boca, les habían dibujado bigotes de ratón y con plumón negro les habían escrito en la frente: “RATA”.

También hallaron a dos hombres más, en estas mismas condiciones, el 17 y 19 de junio.

A pesar de que estas cinco personas fueron detenidas por el supuesto justiciero por haber cometido un robo, las autoridades jaliscienses no han podido comprobar que llevaron a cabo algún delito.

¿Se puede hacer justicia por mano propia en México?

Aunque en redes sociales, los internautas celebraron las detenciones logradas por el supuesto Batman de Lagos de Moreno, la realidad es que en México, hacer justicia por mano propia está prohibido.

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