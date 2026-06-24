Toy Story 5 llegó a los cines de México y si eres de los que les gusta mandar stickers en sus conversaciones te decimos cómo descargar los paquetes que están disponibles gratis para que lleves a Woody, Buzz Lightyear o Jessie a tus chats de WhatsApp.
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¿Cómo descargar los stickers de Toy Story en WhatsApp?
Para tener los stickers solo debes acceder a GetStickerPack donde encontrarás las colecciones para descargar en WhatsApp.
Solo debes seleccionar el paquete y darle descargar y confirmar para que automáticamente se cree el apartado. Así quedarán los stickers disponibles para que los uses en tus chats.
¿Cómo crear stickers para WhatsApp?
Para crear un sticker personalizado a partir de una foto debes hacer lo siguiente:
- Toca los íconos Stickers.
- Toca Crear > Recientes > Ver más > Fotos.
- Selecciona una foto de la galería de tu dispositivo o toma una foto con la cámara.
- Selecciona entre una de las opciones predefinidas
- Puedes añadir el sticker, agregar texto o hacer un dibujo
Para hacerlo con Inteligencia Artificial debes hacer lo siguiente:
- Toca los íconos cara sonriente > stickers
- Toca Crear > Generar con la IA.
- Si se te indica, toca Continuar.
- Ingresa la descripción de un sticker.
- WhatsApp generará hasta cuatro nuevos stickers.
- Toca un sticker para enviar o edita la descripción para generar más stickers.
- El sticker se enviará en cuanto lo toques.
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