Toy Story 5 llegó a los cines de México y si eres de los que les gusta mandar stickers en sus conversaciones te decimos cómo descargar los paquetes que están disponibles gratis para que lleves a Woody, Buzz Lightyear o Jessie a tus chats de WhatsApp.

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¿Cómo descargar los stickers de Toy Story en WhatsApp?

Para tener los stickers solo debes acceder a GetStickerPack donde encontrarás las colecciones para descargar en WhatsApp.

Solo debes seleccionar el paquete y darle descargar y confirmar para que automáticamente se cree el apartado. Así quedarán los stickers disponibles para que los uses en tus chats.

¿Cómo crear stickers para WhatsApp?

Para crear un sticker personalizado a partir de una foto debes hacer lo siguiente:

Toca los íconos Stickers.

Toca Crear > Recientes > Ver más > Fotos.

Selecciona una foto de la galería de tu dispositivo o toma una foto con la cámara.

Selecciona entre una de las opciones predefinidas

Puedes añadir el sticker, agregar texto o hacer un dibujo

Para hacerlo con Inteligencia Artificial debes hacer lo siguiente:

Toca los íconos cara sonriente > stickers

Toca Crear > Generar con la IA.

Si se te indica, toca Continuar.

Ingresa la descripción de un sticker.

WhatsApp generará hasta cuatro nuevos stickers.

Toca un sticker para enviar o edita la descripción para generar más stickers.

El sticker se enviará en cuanto lo toques.

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