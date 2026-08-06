¿Perdiste tu celular? El truco de Google para localizarlo y proteger tus datos

Perder o sufrir el robo del celular puede convertirse rápidamente en un problema de seguridad, especialmente por la cantidad de información personal que almacenamos en estos dispositivos; sin embargo, si tienes un teléfono Android vinculado a una cuenta de Google, existe una herramienta que puede ayudarte a localizarlo, bloquearlo e incluso borrar su información de forma remota.
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¿Cómo rastrear un celular desde Gmail?
Google cuenta actualmente con localizador (Find Hub), una función que permite encontrar dispositivos Android asociados a una cuenta de Google. Para intentarlo, desde otro teléfono o computadora, puedes acceder al servicio de Localizador e iniciar sesión con la misma cuenta vinculada al celular perdido.
Una vez dentro, selecciona el dispositivo que buscas; si está disponible, podrás consultar su ubicación en un mapa, también existe la opción de hacerlo sonar durante cinco minutos a volumen máximo, incluso si estaba configurado en silencio o viobración.
¿Qué pasa si no puedes recuperar tu teléfono?
La herramienta también permite marcar el dispositivo como perdido, bloquearlo y mostrar un mensaje o número telefónico en la pantalla para felicitar su devolución. Si existe riesgo de qué alguien acceda a la información almacenada, Google permite borrar los datos de manera remota.
Esta última acción es permanente, y una vez realizada, el dispositivo deja de estar disponible para su localización mediante Localizador.
Para que estas funciones estén disponibles, el equipo debe cumplir determinadas condiciones como:
- Cuenta de Google iniciada
- Conexión a Internet
- Localizador activado en dispositivos compatibles.
En dispositivos compatibles, incluso puede existir información de ubicación reciente cuando el teléfono está desconectado.
¿Ya verificaste que tu celular tiene activa de esa función Hacerlo antes de perderlo puede marcar la diferencia entre recuperar el dispositivo o perder también la información que contiene.
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