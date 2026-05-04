El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Hans Henri P.Kluge llamó a la calma después del brote de hantavirus en el crucero MV Hondis, durante su viaje por el océano Atlántico.

Sin embargo recordó que las amenazas para la salud no respetan fronteras, por lo que la única forma de proteger a las personas es trabajando juntos.

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¿Qué es el hantavirus?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen al hantavirus como una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y hasta la muerte.

Son capaces de causar el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta a los pulmones. Los síntomas empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con el roedor infectado y son los siguientes:

Fatiga

Fiebre

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Escalofríos

Problemas abdominales

Mareos

El hantavirus no tiene tratamiento específico, por lo que los pacientes deben descansar y su medicamento debe enfocarse en los síntomas.

Otras enfermedades provocadas por las ratas

El hantavirus no es la única enfermedad que se transmite directamente de ratas a personas, ya que existe una larga lista que se divide en bacterianas, virales y parasitarias.

Bacterianas

Leptospirosis

Fiebre por mordedura de rata

Salmonelosis

tifus selvático

Tularemia

Virales

Hantavirus

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Fiebre de Lassa

Fiebre hemorrágica de Lujo

Coriomeningitis linfocítica (CML)

viruela del mono

Fiebre hemorrágica de Omsk

Arenavirus sudamericanos

Enfermedades que se transmiten indirectamente por roedores

Son las enfermedades que pueden transmitirse de roedores a personas por contacto indirecto, es decir cuando son picadas por garrapatas, pulgas, mosquitos o ácaros que se alimentaron de roedores infectados.

Enfermedades bacterianas

Anaplasmosis

Borreliosis

Tifus transmitido por pulgas (murino)

enfermedad de Lyme

Plaga

viruela rickettsial

tifus de los matorrales

Fiebre recurrente transmitida por garrapatas

Tularemia

Enfermedades parasitarias

Angiostrongylus

Babesiosis

Leishmaniasis cutánea

Hymenolepis diminuta

Moniliformis moniliformis

Enfermedades virales

Fiebre de la garrapata de Colorado

Virus de La Crosse

Virus Powassan

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