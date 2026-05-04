El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Hans Henri P.Kluge llamó a la calma después del brote de hantavirus en el crucero MV Hondis, durante su viaje por el océano Atlántico.
Sin embargo recordó que las amenazas para la salud no respetan fronteras, por lo que la única forma de proteger a las personas es trabajando juntos.
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¿Qué es el hantavirus?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), definen al hantavirus como una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y hasta la muerte.
Son capaces de causar el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta a los pulmones. Los síntomas empiezan a aparecer entre 1 y 8 semanas después del contacto con el roedor infectado y son los siguientes:
- Fatiga
- Fiebre
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Escalofríos
- Problemas abdominales
- Mareos
El hantavirus no tiene tratamiento específico, por lo que los pacientes deben descansar y su medicamento debe enfocarse en los síntomas.
Otras enfermedades provocadas por las ratas
El hantavirus no es la única enfermedad que se transmite directamente de ratas a personas, ya que existe una larga lista que se divide en bacterianas, virales y parasitarias.
Bacterianas
- Leptospirosis
- Fiebre por mordedura de rata
- Salmonelosis
- tifus selvático
- Tularemia
Virales
- Hantavirus
- Fiebre hemorrágica con síndrome renal
- Fiebre de Lassa
- Fiebre hemorrágica de Lujo
- Coriomeningitis linfocítica (CML)
- viruela del mono
- Fiebre hemorrágica de Omsk
- Arenavirus sudamericanos
Enfermedades que se transmiten indirectamente por roedores
Son las enfermedades que pueden transmitirse de roedores a personas por contacto indirecto, es decir cuando son picadas por garrapatas, pulgas, mosquitos o ácaros que se alimentaron de roedores infectados.
Enfermedades bacterianas
- Anaplasmosis
- Borreliosis
- Tifus transmitido por pulgas (murino)
- enfermedad de Lyme
- Plaga
- viruela rickettsial
- tifus de los matorrales
- Fiebre recurrente transmitida por garrapatas
- Tularemia
Enfermedades parasitarias
- Angiostrongylus
- Babesiosis
- Leishmaniasis cutánea
- Hymenolepis diminuta
- Moniliformis moniliformis
Enfermedades virales
- Fiebre de la garrapata de Colorado
- Virus de La Crosse
- Virus Powassan
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