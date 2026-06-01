Caso Blanca Adriana: Autopsia revela la verdadera causa de su muerte en la clínica Detox

Como muchas personas, Blanca Adriana acudió a una clínica a realizarse una cirugía estética, el pasado 18 de mayo; sin embargo, lo que debía ser una intervención sencilla terminó con la muerte de la joven.

Luego de varias semanas de investigaciones, la autopsia reveló que el exceso de anestesia había sido la causa de muerte de Blanca Adriana, cuyo cuerpo fue localizado en una zanja de Altzayanca, Tlaxcala. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿De qué murió Blanca Adriana Vázquez Montiel?

El coordinador de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, confirmó que la verdadera causa de muerte de Blanca Adriana fue el uso excesivo de sedantes.

De acuerdo con los datos obtenidos por la autopsia, el uso excesivo de anestesia, provocó que Blanca Adriana Vázquez Montiel perdiera la vida a consecuencia de de un paro cardiorrespiratorio secundario a una depresión del sistema nervioso central.

¿Qué sucedió en la Clínica Detox de Puebla?

El pasado 18 de mayo, Blanca Adriana acudió a la clínica Detox, en Puebla, a realizarse una liposucción. Mientras la falsa doctora Diana P. operaba a la joven ocurrió la muerte. Fue entonces, que la doctora le pidió al esposo de la víctima que saliera del lugar para comprar una faja, que se requeriría al terminar la cirugía.

El hombre salió y, al regresar, encontró el establecimiento cerrado y sin rastro de Blanca Adriana.

@adnnoticiasmx Trágico desenlace! Confirman el fall3cimient0 de Blanca Adriana tras ir a una clínica estética en Puebla. La pesadilla de Blanca Adriana Vázquez Montiel terminó de la peor manera tras confirmarse el hallazgo de su cuerpo en una barranca de Tlaxcala, luego de haber desaparecido el mismo día que acudió a la clínica "Detox" en Puebla para realizarse una liposucción. Las investigaciones apuntan a una red de negligencia encabezada por la supuesta doctora Diana Alejandra Palafox Romero, quien operaba con cédulas profesionales falsificadas y hoy se encuentra bajo la mira de las autoridades junto a su hijo y otro cómplice. #puebla #cirugia #SU #Voces #adnnoticias ♬ sonido original - adn Noticias

Tras realizar la denuncia, la Fiscalía de Puebla recuperó videos de cámaras de seguridad en las que se observa a la falsa doctora y a su hijo sacaron a Blanca Adriana de la clínica a bordo de un vehículo Mini Cooper.

Días después, autoridades de Tlaxcala hallaron el cuerpo de la mujer. Hasta el momento, no hay detenidos por la muerte de Blanca Adriana.

La investigación del caso Blanca Adriana seguirá en Puebla

Tras el fallecimiento de Blanca Adriana, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala dio a conocer que declinó la competencia de la investigación a sus homólogos de Puebla en donde continuarán la investigación.

Mientras tanto, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, anunció que se reforzarán los operativos contra clínicas estéticas clandestinas para evitar que se repitan casos como el de Blanca Adriana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.