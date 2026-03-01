¡Shakira hizo historia en el Zócalo! Invitados, sorpresas y los mejores momentos del concierto en la CDMX

Shakira se presentó en el Zócalo de la CDMX este domingo 1 de marzo y puso a vibrar al corazón de la capital mexicana al ritmo de sus mejores éxitos como Soltera, La Loba y el icónico tema, Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Si no pudiste asistir o seguir la transmisión en vivo, no te preocupes, porque en adn Noticias, te contamos todos los detalles de este evento que paralizó al Centro Histórico de la capital mexicana.

Shakira agradece a los mexicanos el cariño demostrado en la gira Las mujere ya no lloran World Tour

A través de sus redes sociales, Shakira se mostró impresionada por el cariño de sus fans mexicanos, pues no solo comenzaron a llenar desde temprano al Plancha del Zócalo, sino que hubo que llevaban un par de días acampando para ganar los mejores lugares en este concierto gratuito, que promete ser icónico.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV — Shakira (@shakira) March 1, 2026

La Loba rompió su propio récord ante un Zócalo capitalino repleto, que reunió a más de 300 mil personas en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital mexicana. La famosa abrió su concierto gratuito con "La Bicicleta" y "La Tortura". Siguió con éxitos como Chantaje y Monotonía, tema que grabó en colaboración con Rauw Alejandro.

Cada vez más personas llegan al Zócalo para el concierto gratuito de @shakira. 🎶✨



🐺 Con sonrisas, pancartas y mucha emoción, la #CapitalDeLaTransformación empieza a sentir que este show será inolvidable. 🌙🌆#ShakiraEnElZocalo pic.twitter.com/vsZZVTZdwn — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 1, 2026

Después, la famosa deleitó a sus fans con Soltera, uno de los más grandes éxitos de su nuevo producción discográfica. La famosa bailó en la S de Soltera. Enseguida, interpretó uno de los tema que llenó de nostalgia a quienes han sido sus fans desde los 90, "Si te vas".

En uno de los momenots más conmovedores del concierto, Shakira interpretó una de las canciones más dolorosas de su nuevo disco, "La última", dedicada a su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Sin duda, "Las mujeres ya no lloran World Tour 2025” ha sido una de las giras mundiales más exitosas de la famosa que tras una década de no realizar un tour mundial se convirtió en todo un fenómeno a nivel global.

Shakira sorprende con grandes invitados en su concierto en el Zócalo

A lo largo de sus 12 conciertos en la Ciudad de México, Shakira sorprendió a sus fans con grandes invitados como: Belinda, Dana Paola, Grupo Frontera y Fuerza Rígida, agrupación con la que incluso hizo una exitosa colaboración llamada, ‘El Jefe’.

En esta ocasión, la famosa barranquillera sorprendió a sus fans con un espectacular concierto preparado especialmente para los mexicanos, pues fue una manera de agradecer tanto cariño demostrado.

