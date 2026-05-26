La ruptura de Shakira y Gerard Piqué, en 2022, fue una de las separaciones más sonadas de los últimos años en el mundo de la farándula, pues quedó marcada por una frase que se convirtió en un mantra para la colombiana: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

La ruptura de la cantante y el exdefensor español estuvo plagada de reclamos, a través de la música, por parte de la colombiana: todo comenzó con la “BZRP Music Sessions 53″, junto al DJ argentino Bizarrap. La canción está repleta de reclamos hacia la infidelidad de su expareja con Clara Chía.

Hoy, a cuatro años de distancia de la separación de Piqué y Shakira, parece que la perspectiva tiene de Gerard Piqué ha cambiado.

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Shakira se muestra agradecida con el padre de sus hijos

Durante sus más de 10 años juntos, Shakira y Piqué se convirtieron en padres: primero nació Milan y después Sasha, hoy tienen 13 y 11 años de edad, respectivamente, y es en ese sentido que la intérprete de “Antología” sorprendió con sus declaraciones.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, declaró la colombiana en entrevista para el periódico británico The Times.

Shakira recalcó que la separación no fue sencilla, e incluso la calificó como su “etapa más oscura”, y explicó que el enojo inicial tuvo mucho que ver con la disolución de la familia que había construido.

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba conservar para siempre”, explicó.

La también intérprete de “Loba” reconoció que durante este proceso pasó por mucho dolor, pero también se convirtió en una persona más sabia y más fuerte.

¿Shakira está lista para un nuevo romance?

Aunque Shakira parece mostrarse agradecida con su pasado, también tiene algo muy claro: por ahora, el amor no es su prioridad, pues sus hijos son lo más importante para ella.

“Por ahora, nada de romance. No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”, explicó, destacando que su gran prioridad son Milan y Sasha, y por supuesto, su carrera artística.

“Curiosamente, estoy muy enamorada de mi carrera, como nunca antes. También estoy disfrutando mucho mi tiempo a solas”, concluyó.

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