La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ sigue su curso y luego de los partidazos que se vivieron con el Francia vs Senegal, Argentina vs Argelia, Irak vs Noruega y el Austria vs Jordania, este miércoles 17 de junio se disputará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del torneo.

Será en punto de las 14:00 horas tiempo del centro del país, que se vivirá el Inglaterra vs Croacia, sin embargo, la jornada también estará cargada con el regreso de la actividad a la cancha del Estadio Ciudad de México con el Uzbekistán vs Colombia.

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Partidos del Mundial 2026 de este miércoles 17 de junio

Para este miércoles 17 de junio se tienen programados un total de cuatro partidos del Mundial 2026 que se disputarán entre Texas, Estados Unidos; Toronto, Canadá, así como en la misma capital de la República Mexicana, la Ciudad de México.

Los partidos por horarios programados son los siguientes:

Portugal vs República del Congo a las 11:00 horas

a las 11:00 horas Inglaterra vs Croacia a las 14:00 horas

a las 14:00 horas Ghana vs Panamá a las 17:00 horas

a las 17:00 horas Uzbekistán vs Colombia a las 20:00 horas

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¿Qué partido pasará por TV Azteca este miércoles 17 de junio?

Será justamente el Inglaterra vs Croacia, considerado como el mejor juego de la fase de grupos, el partido será transmitido completamente gratis y con las mejores voces de la narración en México gracias a la señal de TV Azteca.

Será en punto de las 14:00 horas que dará inicio el partido que será llevado hasta sus pantallas por las voces de Christian Martinoli, Luis García y todo el equipo de Azteca Deportes.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre volverá a tener actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ hasta el próximo jueves 18 de junio, esto cuando se midan a la Selección de Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara.

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