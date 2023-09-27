El futbolista noruego, Erling Haaland, sorprendió a todos al posar como un auténtico vikingo en una sesión de fotos solidaria realizada en los impresionantes fiordos noruegos. Esta producción, llevada a cabo por los talentosos fotógrafos Cam y David Yarrow, tiene como objetivo recaudar fondos para organizaciones benéficas.

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La idea de vestir a Haaland como un vikingo y capturar estas imágenes fue propuesta por los Yarrow, y el jugador del City aceptó con entusiasmo. La sesión se llevó a cabo durante un reciente parón por partidos de selecciones, y las 40 fotografías de edición limitada que se tomaron en los fiordos en Oslo se destinarán a obras benéficas.

David Yarrow, uno de los fotógrafos más reconocidos internacionalmente, compartió su experiencia con Erling Haaland: “Tuve mi momento y la luz adecuada, cuando la nube bajó, la sesión se volvió aún más especial. Durante todo el rodaje, Erling Haaland estuvo completamente comprometido y fue encantador con todos. Esperamos con ansias la reacción que recibirán estas fotografías y el dinero que recaudarán en los próximos años. Soy muy consciente del privilegio que tuve al trabajar con él en Oslo”.

Las imágenes formarán parte de una exposición

Las imágenes forman parte de una exposición que estará abierta al público a partir de este jueves 28 de septiembre en Galleri Fineart en Tjuvholmen, un barrio del distrito de Majorstuen en Oslo. Además de Haaland, otras estrellas del deporte noruego, como el tenista Casper Ruud, también fueron fotografiadas por Yarrow, luciendo trajes similares al del goleador de los Citizens.

Estas imágenes tienen un valor estimado entre 37,000 y 42,000 dólares para los posibles compradores, y todos los fondos recaudados se destinarán a diferentes organizaciones benéficas.

Según el fotógrafo David Yarrow, Erling Haaland estuvo en la locación durante aproximadamente 40 minutos, desde su llegada hasta que concluyó la sesión de fotos en el agua. “Trabajamos rápidamente por respeto a él. No queríamos alejarlo de la selección por mucho tiempo. Lo disfrutamos y nos divertimos”, comentó Yarrow en una entrevista con el periódico Verdens Gang.

El trabajo de Yarrow ha recaudado más de 12 millones de dólares desde 2016, y gran parte de estos fondos se han destinado a diversas causas benéficas. Haaland se convirtió en uno de los modelos destacados que han colaborado con Yarrow, y el fotógrafo expresó un aprecio especial por el futbolista noruego al afirmar: “Este futbolista está por encima de todos los demás en el fútbol noruego. Es la época dorada del deporte noruego”.

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