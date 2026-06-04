Los jugadores de futbol más caros del 2026

El Mundial 2026 reunirá a los mejores jugadores de todo el mundo y de acuerdo con las últimas valoraciones de Transfermarkt hay 3 jugadores que se han convertido en los más caros con un valor de 200 millones de euros.

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¿Quién es el jugador de futbol más caro?

Erling Haaland es un delantero noruego que destaca por su capacidad goleadora y rendimiento. Tiene 25 años y es considerado uno de los jugadores más valiosos del mundo.

El francés Kylian Mbappé mantiene un rendimiento de primer nivel gracias a su velocidad y técnica.

Otro de los mejores jugadores de futbol es el español Lamine Yamal quien con tan solo 18 años ha destacado notablemente tanto a nivel de club como de selección nacional.

Los tres ocupan el primer lugar y están valuados en 200 millones de euros.

Lista de futbolistas mejor pagados del 2026

En esta lista de Transfermarkt le siguen estos futbolistas:

Vinicius Junior, jugador brasileño de 25 años (150 millones de euros).

Michael Olise, jugador francés de 24 años (150 millones de euros).

Pedri, jugador español de 23 años (150 millones de euros).

Jude Bellingham, jugador inglés de 22 años (140 millones de euros).

Vitinha, jugador portugués de 26 años (140 millones de euros).

Joao Neves, jugador portugués de 21 años (140 millones de euros).

Federico Valverde, jugador uruguayo de 27 años (120 millones de euros).

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