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Los jugadores de futbol más caros del 2026

A lo largo de la historia ha habido muchos futbolistas destacados y según las últimas valoraciones, estos son los futbolistas más caros del 2026.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Mundial 2026 reunirá a los mejores jugadores de todo el mundo y de acuerdo con las últimas valoraciones de Transfermarkt hay 3 jugadores que se han convertido en los más caros con un valor de 200 millones de euros.

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¿Quién es el jugador de futbol más caro?

Erling Haaland es un delantero noruego que destaca por su capacidad goleadora y rendimiento. Tiene 25 años y es considerado uno de los jugadores más valiosos del mundo.

El francés Kylian Mbappé mantiene un rendimiento de primer nivel gracias a su velocidad y técnica.

Otro de los mejores jugadores de futbol es el español Lamine Yamal quien con tan solo 18 años ha destacado notablemente tanto a nivel de club como de selección nacional.

Los tres ocupan el primer lugar y están valuados en 200 millones de euros.

Lista de futbolistas mejor pagados del 2026

En esta lista de Transfermarkt le siguen estos futbolistas:

  • Vinicius Junior, jugador brasileño de 25 años (150 millones de euros).
  • Michael Olise, jugador francés de 24 años (150 millones de euros).
  • Pedri, jugador español de 23 años (150 millones de euros).
  • Jude Bellingham, jugador inglés de 22 años (140 millones de euros).
  • Vitinha, jugador portugués de 26 años (140 millones de euros).
  • Joao Neves, jugador portugués de 21 años (140 millones de euros).
  • Federico Valverde, jugador uruguayo de 27 años (120 millones de euros).

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