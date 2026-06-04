Los jugadores de futbol más caros del 2026

El Mundial 2026 reunirá a los mejores jugadores de todo el mundo y de acuerdo con las últimas valoraciones de Transfermarkt hay 3 jugadores que se han convertido en los más caros con un valor de 200 millones de euros.
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¿Quién es el jugador de futbol más caro?
Erling Haaland es un delantero noruego que destaca por su capacidad goleadora y rendimiento. Tiene 25 años y es considerado uno de los jugadores más valiosos del mundo.
El francés Kylian Mbappé mantiene un rendimiento de primer nivel gracias a su velocidad y técnica.
Otro de los mejores jugadores de futbol es el español Lamine Yamal quien con tan solo 18 años ha destacado notablemente tanto a nivel de club como de selección nacional.
Los tres ocupan el primer lugar y están valuados en 200 millones de euros.
Lista de futbolistas mejor pagados del 2026
En esta lista de Transfermarkt le siguen estos futbolistas:
- Vinicius Junior, jugador brasileño de 25 años (150 millones de euros).
- Michael Olise, jugador francés de 24 años (150 millones de euros).
- Pedri, jugador español de 23 años (150 millones de euros).
- Jude Bellingham, jugador inglés de 22 años (140 millones de euros).
- Vitinha, jugador portugués de 26 años (140 millones de euros).
- Joao Neves, jugador portugués de 21 años (140 millones de euros).
- Federico Valverde, jugador uruguayo de 27 años (120 millones de euros).
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