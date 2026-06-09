Bodega Aurrera rebaja la pantalla TCL QLED de 75 pulgadas 4K Smart Google TV con hasta 24 MSI

Bodega Aurrera tiene disponible con descuento superior a los 4 mil pesos la pantalla TCL 75Q51KG, una Smart TV de 75 pulgadas con tecnología QLED Pro, resolución 4K UHD y plataforma Google TV. El modelo incluye compatibilidad con asistentes de voz como Alexa, Google y Apple, además de soporte para Dolby Digital Plus.

La tienda cuenta con opciones de financiación en hasta 24 meses sin intereses, lo que ofrece posibilidades de pago en diferido aptos para todos los bolsillos.

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¿Cuánto cuesta la pantalla TCL de 75 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?

El precio actual de este modelo de pantalla TCL en Bodega Aurrera es de $12,990 pesos, frente a su precio original de $16,999 pesos, lo que representa un ahorro de $4,009 pesos.

La tienda, además, da la posibilidad a quienes quieran comprar el aparato de hacerlo en hasta 24 meses sin intereses con pagos desde $541.25 pesos mensuales para los compradores que cuenten con la tarjeta BBVA. Asimismo, Bodega Aurrera ofrece financiamiento con otras tarjetas en:

3 MSI de $4330

de $4330 6 MSI de $2165

$2165 9 MSI de $1443.33

de $1443.33 12 MSI $1082.50

$1082.50 18 MSI de $721.67

Pantalla TCL 75Q51KG El modelo ofrece resolución 4K UHD de 3,840 x 2,160 píxeles y tecnología QLED Pro con retroiluminación directa. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla TCL QLED 75 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

Estas son las características técnicas del modelo TCL 75Q51KG que está en rebaja en Bodega Aurrera:

Tecnología de panel: QLED Pro con retroiluminación directa

QLED Pro con retroiluminación directa Resolución: 4K UHD - 3,840 x 2,160 píxeles

4K UHD - 3,840 x 2,160 píxeles Tamaño: 75 pulgadas

75 pulgadas Frecuencia de actualización: 60 Hz

60 Hz Brillo: 350 nits

350 nits Plataforma de Smart TV: Google TV

Google TV Asistentes de voz: Alexa, Google, Apple

Alexa, Google, Apple Audio: Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus Conectividad: HDMI, Smart Connectivity

HDMI, Smart Connectivity Peso: 18 kg

Uno de los aspectos más destacados del aparato que Bodega Aurrera tiene en rebaja es la tecnología de su pantalla, que es QLED Pro, la cual contiene millones de Nano cristales que generan miles de millones de colores para crear imágenes reales, vibrantes e impresionantes. Esta particularidad permite que “tus contenidos como películas, series, deportes o videojuegos te hagan sentir como si estuvieras ahí”.

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