Del abuso a eutanasia: Cronología del caso Noelia Castilo que conmocionó a todos

Noelia Castillo se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que se dio a conocer que finalmente murió por eutanasia este jueves 26 de marzo. La joven de 25 años estaba parapléjica y había solicitado ejercer su derecho a la muerte voluntaria, desde hace dos años; sin embargo, enfrentó una larga batalla judicial contra su propio padre.

La joven había quedado parapléjica tras arrojarse de un edificio, luego de haber sufrido un abuso sexual múltiple que no denunció. Te contamos la cronología del caso Noelia.

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El sufrimiento de la joven Noelia Castillo

Noelia Castillo era una joven de 25 años, originaria de Barcelona, España, que falleció este jueves tras ser sometida a la eutanasia, que consistió en la inyección de tres fármacos, que se le aplicaron en el Hospital de Barcelona.

En una última entrevista, Noelia Castillo reveló que durante su adolescencia había padecido de depresión y varios intentos de suicidio, ya que tras el divorcio de sus padres había quedado bajo la tutela de Generalitat de Cataluña, desde los 13 años.

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La eutanasia de Noelia se llevará a cabo hoy, jueves 26 de marzo de 2026, a las 17:00 horas (hora peninsular española).



📹 OkDiario pic.twitter.com/C0geGJvl62 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

La joven confesó haber sido víctima de agresión sexual en tres ocasiones. Primero, un intento de abuso, por parte de su pareja. La segunda una tentativa en una discoteca y, la tercera, una violación grupal.

Ese fue el punto de quiebre y el 4 de octubre de 2022, Noelia Castillo se arrojó desde el quinto piso de un edificio. La caída no la mató, pero sí la dejó parapléjica y con graves secuelas, a los 21 años de edad.

De la solicitud de eutanasia a la lucha legal contra su padre

En abril de 2024, Noelia Castillo solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que le dio su aprobación por unanimidad el 18 de julio de 2024. No obstante, fue su padre, Gerónimo Castillo, quien entabló una batalla legal para evitar la muerte asistida de su hija.

El padre de la joven, asistido en todo momento por el grupo ultracatólico Abogados Cristianos, alegaba que Noelia padecía de sus facultades mentales por lo que no podía solicitar la eutanasia. Fue así que el 1 de agosto de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona la suspendió de forma cautelar por petición del padre de Noelia.

No obstante, en marzo de 2025, Noelia ratificó su deseo de morir y el 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Cataluña ratificó al sentencia y dio luz verde a la eutanasia solicitada.

“Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir”, declaró la joven en una última entrevista.

🚨 ESTO ES DESGARRADOR 🚨



VÍCTIMA DE VIOLACIÓN EN GRUPO, DE 25 AÑOS, SERÁ EJECUTADA POR EUTANASIA HOY DESPUÉS DE QUE LOS TRIBUNALES DESESTIMARAN EL DESESPERADO INTENTO DE SU PADRE POR SALVARLA.



Noelia Castillo fue brutalmente violada en grupo en 2022 por su exnovio y otros tres… pic.twitter.com/LwCoajvY6D — Isaac (@isaacrrr7) March 26, 2026

La batalla legal continuó y el padre de la chica interpuso otra querella el 24 de septiembre de 2025 y, una más, el 16 de febrero de 2026. Fue hasta el 20 de febrero de 2026 que se agotaron las instancias judiciales y las autoridades ratificaron el derecho de Noelia a someterse a la eutanasia.

El Tribunal europeo consideró que, a pesar de su edad, Noelia Castillo cumplía con los requisitos para solicitar la muerte asistida, pues sufría una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico insoportable, que le producía un dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante, lo que repercutía en su autonomía y sus actividades diarias.

Asimismo, dictaminaron que Noelia conservaba intactas sus facultades mentales, un factor imprescindible para que la decisión de pedir eutanasia sea “libre, consciente e informada”.

La muerte de Noelia Castillo

Finalmente, este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo pasó unos últimos momentos con su familia. En su cuarto de hospital estuvieron presentes su padre y su madre. Finalmente, salieron de la habitación a petición de la joven, quien falleció finalmente, tras ser sometida a la eutanasia.