Confirmado en Monterrey: llega a la ciudad un evento que ningún fanático de Star Wars querrá perderse

Se confirmó oficialmente que la capital de Nuevo León será la sede de la Jedicon: The Power of the Force. Monterrey acogerá un evento diseñado para reunir a las generaciones de fanáticos que han mantenido viva la saga galáctica desde 1977.

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¿Cuándo se realizará la Jedicon en Monterrey?

De acuerdo con la información oficial, el encuentro galáctico se llevará a cabo durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026. Durante estos dos días, la ciudad se transformará en un enclave de una galaxia muy, muy lejana, permitiendo que niños, jóvenes y adultos vivan la experiencia cinematográfica fuera de la pantalla.

La expectativa entre los clubes de fans del universo creado por George Lucas ya es alta en la capital de Nuevo León y ya pueden marcar estos días como una cita ineludible en el calendario.

No obstante, cabe aclarar que las sedes específicas suelen anunciarse conforme se acerca la fecha.

¿Qué actividades habrá en el evento?

Los asistentes a la Jedicon Monterrey podrán sumergirse en un universo lleno de actividades diseñadas para todo tipo de seguidores:

Exhibiciones : Réplicas de naves icónicas y colecciones privadas de figuras de acción raras.

: Réplicas de naves icónicas y colecciones privadas de figuras de acción raras. Interactividad : Zonas de entrenamiento con sables de luz y concursos de cosplay de alto nivel.

: Zonas de entrenamiento con sables de luz y concursos de cosplay de alto nivel. Invitados : Paneles con invitados especiales y actores de doblaje de la franquicia.

: Paneles con invitados especiales y actores de doblaje de la franquicia. Mercadotecnia: Venta de productos exclusivos que no se encuentran en tiendas convencionales.

Más que una convención, la Jedicon representa un espacio donde los seguidores de la trilogía clásica conviven con las nuevas generaciones que han crecido con las precuelas y las series más recientes de Disney+.

El evento que se realizará en Monterrey es una oportunidad para celebrar los valores de heroísmo, esperanza y redención que han definido a Star Wars por décadas.

Recomiendan estar atentos a la redes sociales oficiales para no perderse las últimas novedades y conocer la sede exacta y el programa completo de actividades de la Jedicon.

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