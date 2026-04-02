Difunden video del desplome de una avioneta en Huejotzingo, Puebla que dejó 4 muertos

Durante la tarde de este jueves 2 de abril se registró el desplome de una avioneta con cuatro tripulantes en la zona de Huejotzingo, Puebla, lo cual activó de inmediato los protocolos de rescate por parte de elementos de Protección Civil y demás autoridades correspondientes del estado.

Primeros reportes sobre los hechos dados a conocer por medios locales, señalan que tras el desplome se confirmó la muerte de tres de los tripulantes en el lugar, además de que uno más resultó gravemente por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona.

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Video del desplome de avioneta en Huejotzingo

El desplome de la avioneta se dio a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl en Huejotzingo, esto mientras la aeronave se disponía a llegar a la zona de Poza Rica, Veracruz en plenas vacaciones de Semana Santa 2026.

Autoridades del estado de Puebla confirmaron que en primera instancia se habían reportado tres decesos derivados del accidente, sin embargo, con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de una cuarta persona que resultó herida.

De acuerdo con información de medios nacionales, la cuarta víctima del accidente respondía al nombre de Emilio Gil Ramírez.

🇲🇽 | Un accidente aéreo fue reportado en Huejotzingo, Puebla, después de que una avioneta se precipitara en un terreno agrícola cercano al aeropuerto local.



Reportes preliminares señalan que la aeronave había despegado rumbo a Poza Rica. Tras el impacto, equipos de emergencia… https://t.co/0cLsICRkCD pic.twitter.com/lIQAmHBxLq — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 2, 2026

Dan detalles de avioneta que se desplomó en Puebla

Información preliminar que se ha difundido a través de canales oficiales, resaltan que la avioneta tipo Cessna 172 despegó desde la terminal poblana de Huejotzingo, esto con rumbo directo a Poza Rica, Veracruz.

Los detalles revelaron que a los pocos minutos de haber despegado de la terminal, la aeronave comenzó a perder altura por causas que aún no son dadas a conocer, motivo por el cual cayó directo en una zona de trabajo de campo en la comunidad antes mencionada.

Es importante resaltar que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes aseguraron la zona en espera de la Fiscalía General del Estado, así como de peritos especialistas en la materia.

Captan en video el momento exacto de la caída de la avioneta en Toluca

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