La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) informó este sábado que aseguraron una avioneta tipo Cessna 206 TU206G, cocaína, cartuchos y cargadores, vehículos y un inmueble en Mexicali, Baja California.

Según un comunicado, dicha acción se llevó a cabo el 5 de junio de 2026, mediante trabajos de inteligencia de Defensa, sumados a información proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

En dicha intervención participaron elementos del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como policías estatales y municipales de Baja California.

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El seguimiento en el espacio aéreo estuvo a cargo del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (Cenavi).

Para asegurar el aterrizaje y la seguridad en tierra, la Fuerza Aérea Mexicana envió dos aviones T-C6C+ y un helicóptero Black Hawk UH-60M.

¿Qué se incauto?

Además de la aeronave, las autoridades detallaron que aseguraron 24 kilogramos de un polvo blanco con características propias de la cocaína, 24 cargadores, 377 cartuchos, tres vehículos y un inmueble.

Según las estimaciones oficiales, esta acción representa una afectación económica aproximada de cinco millones de pesos para la delincuencia organizada, además de impedir que la droga asegurada llegara a su posible destino.

Todo lo incautado fue trasladado y puesto a disposición de las oficinas de la Fiscalía en Mexicali, con el objetivo de dar continuidad a las investigaciones.

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