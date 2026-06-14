Una joven identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas de 21 años murió en una práctica de bungee jumping, en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, después de que los encargados no le colocaran la cuerda de seguridad.

El trágico accidente ocurrió el sábado 13 de junio, cuando María, amante de la naturaleza y las actividades extremas, subió al lugar conocido como Ponte do Esqueleto, para saltar del bungee y los encargados de esta atracción la lanzaran al vacío sin el equipo de seguridad.

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La joven, quien amaba el deporte extremo, perdió la vida tras caer de una altura cercana a los 40 metros y aunque los encargados trataron de huir del lugar las autoridades lograron dar con su paradero y detener a por lo menos tres personas.

¿Quién era María Eduarda Rodrigues?

Según medios locales, María Eduarda Rodrigues, vivía en Jandira, donde se desempeñaba como profesora de Educación Física y Gestión Deportiva.

A través de sus redes sociales solía compartir videos y fotos sobre la naturaleza, bienestar y ejercicio físico. Horas antes de su muerte publicó la vista desde el puente del cual se arrojó, sin embargo, según o Goblo, posteriormente su perfil de Instagram fue eliminada

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