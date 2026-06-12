Liverpool desploma la pantalla Sony Bravia 3 de 85 pulgadas 4K UHD con procesador X1, Google TV y Dolby Vision

Liverpool sumó a su catálogo una de las ofertas más fuertes registradas en lo que va de junio para pantallas Sony en formato monumental. La Smart TV Sony Bravia 3 LCD 4K UHD de 85 pulgadas —con sistema Google TV y AI Picture— pasó de $46,199 a $29,998.80 pesos, lo que representa un ahorro directo de $16,200.20 pesos y equivale al 35% de descuento sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 16 meses sin intereses de $2,019.15 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia, sujeto a disponibilidad para pantallas de formato monumental.

Qué ofrece la línea Bravia 3 frente a la familia 4K de Sony

El Sony Bravia 3 es la línea de entrada-media dentro del catálogo televisor Sony 2024-2025 y se posiciona por debajo de las familias Bravia 5 (Mini LED), Bravia 7 (Mini LED premium), Bravia 8 (OLED) y Bravia 9 (Mini LED tope de gama). La diferencia técnica frente a esas líneas superiores —como la Bravia 8 II QD-OLED cubierta recientemente en Costco y Liverpool— se concentra en cuatro áreas: tecnología de panel LED tradicional en lugar de OLED o Mini LED, procesador 4K X1 estándar en lugar de XR con AI, refresco 60 Hz nativos y ausencia de certificación IMAX Enhanced. A cambio, la Bravia 3 mantiene los pilares editoriales Sony que ningún competidor en el rango replica completamente: procesador X1 para escalado por IA, soporte Dolby Vision y sistema X-Balanced Speaker para audio.

Pantalla Smart TV LCD de 85 pulgadas 4K/UHD Sony Bravia 3 II en Liverpool Ahorro directo de $16,200.20 pesos, un 35% de descuento sobre el precio original. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Sony México para la línea Bravia 3:

Pantalla: LED de 85 pulgadas con resolución 4K UHD y diseño con bisel mínimo.

LED de 85 pulgadas con resolución 4K UHD y diseño con bisel mínimo. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K Ultra HD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K Ultra HD nativos). Procesador: 4K Processor X1 que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad gracias a algoritmos avanzados que reducen ruido y aumentan detalles.

que mejora cada escena en tiempo real, potenciando color, contraste y claridad gracias a algoritmos avanzados que reducen ruido y aumentan detalles. HDR: soporte completo para Dolby Vision , HDR10 y HLG para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz.

soporte completo para , HDR10 y HLG para profundidad de imagen y contraste en escenas con cambios bruscos de luz. Tasa de refresco: 60 Hz nativos con Motionflow XR que crea y agrega fotogramas adicionales entre los originales para movimientos fluidos en deportes y cine de acción.

60 Hz nativos con que crea y agrega fotogramas adicionales entre los originales para movimientos fluidos en deportes y cine de acción. Audio: sistema con altavoces integrados, Dolby Atmos para audio multidimensional y DTS Digital Surround para experiencia envolvente.

sistema con altavoces integrados, para audio multidimensional y para experiencia envolvente. Sistema operativo: Google TV con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Paramount+ y catálogo completo de Google Play Store. Asistente de voz: Google Assistant integrado con micrófono incorporado, búsqueda por voz y compatibilidad con Amazon Alexa y Apple HomeKit para control del hogar inteligente desde la pantalla.

Google Assistant integrado con micrófono incorporado, búsqueda por voz y compatibilidad con y para control del hogar inteligente desde la pantalla. Conectividad: 4 puertos HDMI (uno con HDMI 2.1 y eARC), 2 USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet y Chromecast integrado .

(uno con HDMI 2.1 y eARC), 2 USB, WiFi, Bluetooth, Ethernet y . Apple AirPlay: para enviar contenido desde iPhone, iPad o Mac directamente al televisor.

para enviar contenido desde iPhone, iPad o Mac directamente al televisor. Gaming: soporte para ALLM (Auto Low Latency Mode) que ajusta automáticamente la pantalla para reducir el retraso entre el control y la acción en consolas PS5 y Xbox Series X.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto de Sony

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras de productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones del empaque (más de 1.90 metros de ancho para una pantalla de 85 pulgadas), conviene verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega a domicilio o coordinar el servicio de instalación a domicilio que Liverpool ofrece como servicio adicional.

El equipo incluye dos años de garantía oficial Sony México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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