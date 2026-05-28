Según la “Carta de derechos mínimo de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones” del IFT, una línea se considera inactiva si no registra llamadas, envío de mensajes o consumo de datos.

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Aunque no es inmediato, las compañías monitorean la falta de saldo y actividad, por lo que antes de suspender la línea, tienen la obligación de notificar al usuario.

Durante la primera fase de inactividad, el número se puede salvar haciendo una simple recarga; sin embargo, si el plazo se agota y el número se da de baja, la compañía lo recicla y se lo asigna a otra persona.

Una vez que esto pasa, es imposible recuperarlo.

Plazos que da cada compañía para recargar saldo y no perder tu línea

Telcel: 119 días de primera fase y 246 días para la baja definitiva

119 días de primera fase y 246 días para la baja definitiva AT&T: 90 días en la primera fase y 365 días para la suspensión completa

90 días en la primera fase y 365 días para la suspensión completa Movistar: No existe una fase previa y se da de baja a los 180 días sin actividad

No existe una fase previa y se da de baja a los 180 días sin actividad Bait: Tampoco da espacio de “congelamiento” y se da de baja automática a los 90 días sin uso

Lo que te recomendamos es que, si no tienes un plan tarifario, hagas una recarga de al menos $20.00 pesos y luego una llamada o un mensaje de texto para registrar la actividad en tu línea al menos cada 30 días.

¿Por qué las compañías reciclan los números?

No es un “castigo por no pagar”, se trata de una regulación nacional del Plan Técnico Fundamental de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el que los números telefónicos son un recurso finito y propiedad de la Nación administrado por el Estado.