¡No borres tus chats! WhatsApp lanza función automática para eliminar archivos y liberar la memoria de tu celular

Si tu solución para liberar el almacenamiento en WhatsApp es borrar los chats, te tenemos una novedad, se trata de las últimas actualizaciones de la app que ahora permiten optimizar la memoria del celular de manera automática, entre otras cosas más. Se lanzó el pasado 26 de marzo junto con la transferencia de chats entre equipos, dos cuentas en un solo equipo, sugerencias automáticas de stickers, edición de fotos con IA, mensajes sugeridos y mejoras en el chat.

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De acuerdo con un comunicado de Meta, a través de "Administrar almacenamiento", identifica los archivos grandes para que puedan ser eliminados sin perder tus mensajes de por medio.

¿Cómo liberar memoria en WhatsApp automáticamente?

Los chats se llenan de fotos, videos y archivos pesados que ocupan mucha memoria, por ello WhatsApp lanzó una función para borrar documentos grandes de manera automática y sencilla sin borrar la conversación, solo debes:



Entrar a cualquier chat

Tocar el nombre del contacto o grupo

Selecciona "Administrar almacenamiento”

Elimina los archivos más grandes

Las nuevas funciones fueron habilitadas por WhatsApp desde finales de marzo del año en curso.|WhatsApp

Asimismo, puedes vaciar un chat y elegir solo borrar fotos, videos y documentos, pero mantener intacto todo el historial de mensajes, de esta forma se libera la memoria inmediatamente y conservas solo lo importante.

¿Cómo transferir chats de iOS a Android en WhatsApp?

Ahora, cambiar de iPhone a Android no será un problema, pues WhatsApp simplificó el proceso de transferencia de chats entre los sistemas operativos, es inalámbrica, directa, incluye contenido multimedia y el proceso es guiado dentro de la app.

La aplicación ahora también permite editar fotos con la IA de Meta.|WhatsApp

Lanzaron la mejora debido a una solicitud frecuente de los usuarios; los expertos en tecnología destacaron que esta función reduce las molestias de cambiar de dispositivo.

Habilitan dos cuentas de WhatsApp en un mismo iPhone

La función que solo era para Android llega a iPhone y ahora permitirá usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo equipo, esto para quienes mantienen separadas su vida laboral y personal.

La aplicación indicará cuando la cuenta esté activa, lo que evitará errores y mejorará la organización digital diaria.

Otras nuevas funciones en WhatsApp

Además de las mejoras mencionadas, WhatsApp integra funciones acompañadas de Inteligencia Artificial, como:



Sugerencias automáticas de stickers

Edición de fotos con IA

Mensajes sugeridos

Experiencia de chat mejorada

Todas estas actualizaciones se encuentran disponibles en WhatsApp, listas para ser usadas.