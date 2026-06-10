Liverpool tiene una oferta especial para los amantes de la tecnología y aquellos que buscan renovar su celular, la tienda departamental tiene una oportunidad de ahorro imperdible. El Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus de 256GB de almacenamiento, uno de los dispositivos más destacados de la gama media premium de la marca china, tiene un descuento de 2 mil pesos.

Este celular destaca por su batería de larga duración y un sistema de cámaras de alta resolución y resistencia al agua y polvo, que lo convierten en una de las opciones más atractivas.

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Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus precio

El equipo pasó de un precio regular de 10 mil 811 pesos a 8 mil 811 pesos, lo que representa un descuento de 2 mil pesos. Además, el dispositivo está disponible en tres colores: azul, café y negro para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu personalidad y estilo.

Esta vez Liverpool no cuenta con opciones de financiamiento como meses sin intereses, el equipo se debe pagar en una sola exhibición. Puedes conseguir la oferta en este enlace.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus características

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro cuenta con una enorme batería de 6500 mAh, su potente cámara principal de 200 MP con estabilización óptica y una pantalla OLED de más de 6.7 pulgadas con 120 Hz.

Pantalla: AMOLED o pOLED de 6.77″ a 6.83″ con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz para mayor fluidez. Brillo pico de hasta 3200 nits.

Memoria RAM: Desde 8 GB hasta 12 GB.

Almacenamiento: Amplio espacio de 256 GB o 512 GB (no expandible).

Cámaras traseras: Configuración estelar liderada por un sensor de 200 MP (con estabilización óptica OIS), acompañado de un ultra gran angular de 8 MP.

Cámara Frontal: 32 MP.

Batería y carga: 6,500 mAh con soporte para carga rápida HyperCharge (de 100W en modelos superiores).

Sistema Operativo: Android 15 con la capa de personalización HyperOS 2.

Seguridad y Sonido: Lector de huellas dactilares en pantalla, desbloqueo facial y altavoces estéreo con potenciador de volumen.

Resistencia: Certificación IP65/IP68 contra polvo y agua, además de tecnología Wet Touch 2.0 para usar la pantalla bajo la lluvia.

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