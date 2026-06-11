Muere chef de Venga la Alegría el mismo día de su cumpleaños; esto se sabe

El programa Venga la Alegría se encuentra de luto tras la muerte de una querida chef que formaba parte del equipo de TV Azteca Honduras. La chef Sandra Díaz del Valle falleció este miércoles 10 de junio, el mismo día de su cumpleaños. Te contamos todo lo que se sabe de la razón de su fallecimiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿De qué murió la chef Sandra Díaz del Valle de Venga la Alegría?

Este miércoles 10 de junio, TV Azteca Honduras había publicado una felicitación para la chef, quien era una querida colaboradora del programa Venga la Alegría en dicho país. Apenas unas horas después, se dio a conocer el lamentable fallecimiento.

A través de sus redes sociales y con profundo pesar, TV Azteca Honduras compartió una publicación en la que dio a conocer la muerte de la chef Sandra Díaz.

“Dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaban en cada proyecto que emprendía”, se lee en la publicación de la televisora.

Asimismo, TV Azteca Honduras pidió respeto y solidadridad para los familiasres de la querida chef, que están atravesando uno de los momentos más complicados de sus vidas.

Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron las razones de su lamentable fallecimiento.

¿Quién era la chef Sandra Díaz del Valle?

La chef Sandra Díaz del Valle tenía 46 años de edad. Se formó en el prestigioso instituto Mausi Sebess en Argentina.

La famosa chef conquistó el corazón del público hondureño compartiendo deliciosas recetas, a través del programa Venga la Alegría en TV Azteca Honduras.

Lamentablemente falleció el mismo día de su cumpleaños, este 10 de junio de 2026.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.