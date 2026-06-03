Ella es Montserrat Alvarado, la mexicana nombrada por el papa León XIV

El papa León XIV nombró a la mexicana Montserrat Alvarado, hasta ahora presidenta y directora de operaciones del coloso estadounidense de información católica EWTN News, nueva prefecta del dicasterio de Comunicación.

Se trata de la primera mujer y laica que dirige en solitario uno de los “ministerios” vaticanos, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Alvarado sustituye al actual responsable, el laico italiano Paolo Ruffini, y aunque no será la única prefecta, sí dirigirá su dicasterio en solitario, ya que el papa Francisco eligió a la religiosa Simona Brambilla para el dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, pero junto al cardenal español Ángel Fernández Artime, nombrado proprefecto.

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¿Quién es Montserrat Alvarado?

Alvarado trabaja desde 2023 en EWTN News y supervisa las plataformas globales de medios de comunicación de EWTN, que crean contenido en inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano, según figura en su biografía oficial.

El Wall Street Journal la describió como “una defensora de todas las religiones, en la primera línea de las guerras culturales de Estados Unidos”.

Nacida en la Ciudad de México, Alvarado es reconocida como una “orgullosa católica latina”.

In the first appointment of a woman to the senior Church role, Pope Leo named Maria Montserrat Alvarado, an executive with US Catholic media conglomerate EWTN, to head the Vatican's communications department https://t.co/YCQTw4C0y1 pic.twitter.com/nFYJToxfLT — Reuters (@Reuters) June 3, 2026

Cursó un Master en la George Washington University y una Licenciatura en Ciencias Políticas de la Florida International University.

Comenzó su carrera en el Becket Fund, una reconocida organización sin fines de lucro que defiende la libertad religiosa como un derecho humano ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En ese tiempo, el equipo obtuvo 12 victorias ante la Corte Suprema en nombre de las Hermanitas de los Pobres, presos musulmanes condenados a muerte y grupos benéficos, como Philadelphia Catholic Social Services, entre otros.

Alvarado también fue la presentadora fundadora del programa de noticias EWTN News in Depth, un debate semanal de una hora sobre la actualidad de la Iglesia, la política y la cultura, desde una perspectiva católica.

También ha tenido varios cargos en la Iglesia dedicados a la nueva evangelización, desde la defensa de la libertad de expresión hasta el papel de la mujer y el trato a las comunidades marginadas en la sociedad.

Además de ingles y español, habla francés con fluidez y es una vocalista de jazz y música clásica, según explican.

¿Por qué este nombramiento del papa León XIV es histórico?

Este nombramiento marca un hito, ya que es la primera vez que una mujer laica asume un cargo de máxima jerarquía al frente de un ministerio de la Curia Romana.

Alvarado supervisará oficialmente todas las operaciones de los medios de comunicación de la Santa Sede.

Sustituye a Ruffini, lo que representa un cambio en la estructura de comunicación del Vaticano, marcando el inicio de su gestión que comenzará en noviembre de 2026.

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