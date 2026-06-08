Valentín Elizalde revive en el escenario y la reacción de su madre conmueve a miles

Valentín ‘El Gallo’ Elizalde revivió y reapareció en un escenario, ante el asombro de sus fans, quienes corearon a todo pulmón temazos como “Vete ya”, que lo convirtieron en una leyenda.

Pero, ¿cómo fue posible que El Gallo Elizalde pisara de nuevo un escenario? Te contamos todos los detalles de esta emotiva presentación.

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Valentín Elizalde regresa al escenario y conmueve a su madre

Gracias a la magia de la tecnología, Valentín Elizalde pudo presentarse nuevamente en el escenario de la Arena Guadalajara como parte de la gira La Dinastía Elizalde Continúa. El Gallo de Oro revivió convertido en un holograma que interpretó algunas de las canciones más emblemáticas como “Vete ya” y “Cómo me duele”.

El Gallo de Oro no solo conmovió con su música sino también con un emotivo mensaje que dirigió a sus seguidores. El mensaje conmovió especialmente a Camila Valencia, quien pudo ver de nuevo en el escenario a su hijo, tras casi dos década después de su trágica muerte.

¿Cómo fue la muerte del Gallo Elizalde?

Valentín Elizalde fue asesinado tras dar un show en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. El cantante de solo 27 años de edad fue atacado a balazos cuando se retiraba a bordo de su camioneta Suburban negra, durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006.

El cantante, su representante, Mario Mendoza, su chofer Reynaldo Ballesteros murieron en el lugar, el único sobreviviente fue su primo Tano.

Veinte años después, el crimen de Valentín Elizalde sigue sin resolverse. Aunque hubo detenciones de presuntos implicados en su momento, el móvil exacto y los autores intelectuales siguen rodeados de misterio y controversia.

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