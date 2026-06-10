La leyenda de la lucha libre en México, Konnan, habría perdido su segunda pierna y actualmente se encuentra en rehabilitación; la primera la perdió el pasado mes de marzo.

El estado de salud de Carlos Santiago Espada, nombre real del luchador, fue confirmado por Vicen Russo, exguionista y creativo de la WWE.

Conviene recordar que Konnan volvió a colaborar con WWE tras la compra de AAA, pues se quedó como uno de los creativos de las historias que pasan en la marca mexicana de lucha libre.

Vince Russo says he recently learned Konnan has had his second leg amputated, and that a recent call with him is when Konnan credited WWE with covering his bills.



"I was smartened up about a week ago. I knew he had the one leg amputated and the second one was in question. That… pic.twitter.com/6nVR32xu5d — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) June 9, 2026

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“(...) sabía que le habían amputado una pierna y la segunda estaba en duda, fue la última vez que hablé con él, probablemente hace unos dos meses. (Ahora) tuvieron que remover la segunda”, refirió Russo en el canal de YouTube The Coach and The Bro.

La noticia fue confirmada también por Hugo Savinovich, exluchador y excomentarista de WWE y AAA, en su podcast Lucha Libre Online.

¿Por qué perdió ambas piernas Konnan? Estado de salud del luchador

De acuerdo a reportes, el exluchador de 62 años padece diabetes y problemas de hígado, lo que habría provocado la amputación de ambas extremidades.

Sin embargo, en los últimos meses su estado de salud habría empeorado, tanto que dejó de aparecer en las emisiones de AAA, pese a que había sido una de las caras más estables luego de la compra de la empresa; incluso se señala un posible fallecimiento.

Al momento, el deportista estadunidense se encontraría en rehabilitación; sin embargo, se desconoce si regresará a la pantalla.

¿Quién es Konnan y cómo triunfó en la lucha libre mexicana?

Nacido bajo el nombre de Carlos Santiago Espada en Miami, llegó a la lucha libre estadunidenses con el nombre de Charles Ashenoff; sin embargo, su fama estalló con el personaje de Konnan.

Su carrera la inició y despuntó en suelo norteamericano, pero su mayor estabilidad la encontró en AAA a lado de grandes luchadores como Psicosis, Rey Mysterio y Damián 666.

En la empresa mexicana no sólo destacó en sus años luchísticos, sino que en los últimos años tomó un rol más creativo y de comentarista, mismo que mantenía hasta su más reciente cirugía.

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