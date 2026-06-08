Costco desploma la pantalla TCL QLED 4K de 85 pulgadas con 144 Hz nativos y sistema de audio Onkyo

La Smart TV TCL QLED 4K de 85 pulgadas, modelo 85Q750G —un colosal formato de gama media-alta ideal para los entusiastas del cine en casa y los videojuegos— pasó de $25,999 a $18,999 pesos en Costco para socios con membresía vigente, lo que representa un ahorro directo de $7,000 pesos y equivale a un 27% de descuento sobre su precio de lista regular. La rebaja sitúa esta pantalla gigante por debajo del umbral de los $19,000 pesos, una posición sumamente agresiva dentro del catálogo de Costco donde compite directamente con las ofertas de gran tamaño de Hisense y las líneas de entrada de Samsung Crystal UHD en las 85 pulgadas. La oferta tiene vigencia por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: pago al contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según la promoción bancaria vigente en su plataforma digital. El descuento aplica exclusivamente para los compradores que cuenten con su membresía vigente (Oro o Ejecutiva), la cual puede tramitarse de manera digital o directamente en los mostradores de las sucursales físicas.

Qué ofrece la línea Q750G frente a la familia LED convencional de TCL

La serie Q750G de TCL se posiciona firmemente en la gama media-alta de la marca gracias a la incorporación de la tecnología Quantum Dot (QLED), que ofrece una pureza de color y un volumen cromático muy superior al de las pantallas LED tradicionales. A diferencia de los modelos básicos, esta versión destaca por su matriz de Atenuación Local Completa (Full Array Local Dimming), un sistema que apaga y enciende zonas específicas de la retroiluminación trasera para entregar negros más profundos y evitar el molesto efecto de lavado grisáceo en habitaciones oscuras. Su principal argumento de valor radica en la fluidez, gracias a un panel nativo de 144Hz y la ingeniería de audio de la prestigiosa marca Onkyo.

TCL Pantalla 85_ QLED 4K en Costco Descuento de $7,000, válido hasta el 14 de junio. (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de TCL México para el modelo 85Q750G:

Pantalla: QLED 4K Ultra HD de 85 pulgadas con resolución de 3,840 x 2,160 píxeles y una amplia gama de colores impulsada por Quantum Dots .

con resolución de 3,840 x 2,160 píxeles y una amplia gama de colores impulsada por . Tasa de Refresco: 144Hz nativos con Game Accelerator que puede alcanzar hasta 240Hz en resoluciones adaptadas, compatible con AMD FreeSync Premium Pro y VRR .

con que puede alcanzar hasta 240Hz en resoluciones adaptadas, compatible con y . Procesador: AiPQ 3.0 con IA que analiza las escenas en tiempo real para optimizar dinámicamente el contraste, la claridad y el color.

con IA que analiza las escenas en tiempo real para optimizar dinámicamente el contraste, la claridad y el color. Formatos de HDR: Soporte total para las tecnologías premium de la industria: Dolby Vision IQ , HDR10+ , HDR10 y HLG .

Soporte total para las tecnologías premium de la industria: , , y . Audio Premium: Sistema de bocinas estéreo integradas y ajustadas por la firma Onkyo , con decodificación nativa para Dolby Atmos y DTS Virtual:X que brinda un sonido envolvente y diálogos más claros.

Sistema de bocinas estéreo integradas y ajustadas por la firma , con decodificación nativa para y que brinda un sonido envolvente y diálogos más claros. Sistema Operativo: Google TV , que centraliza perfiles personalizados y permite el acceso a aplicaciones como Netflix , Disney+ , Prime Video , Max , YouTube , Apple TV+ y la plataforma de canales en vivo TCL Channel .

, que centraliza perfiles personalizados y permite el acceso a aplicaciones como , , , , , y la plataforma de canales en vivo . Control por Voz: Micrófono integrado en el chasis para el uso del Asistente de Google en modo manos libres ( Hands-Free Voice Control ), además del control remoto inteligente.

Micrófono integrado en el chasis para el uso del en modo manos libres ( ), además del control remoto inteligente. Conectividad de última generación: Puertos HDMI 2.1 de alta velocidad (compatibles con eARC y ALLM para consolas de nueva generación), WiFi de doble banda y Bluetooth.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

El producto se comercializa y distribuye directamente a través de Costco México con cobertura de envío a nivel nacional. Debido a las imponentes dimensiones del empaque (que supera los 2 metros de longitud para albergar un panel de 85 pulgadas), la tienda recomienda estrictamente a los socios medir los pasillos, puertas y elevadores de su domicilio antes de concretar el pedido. De acuerdo con las políticas estándar de la cadena para artículos de gran volumen, la empresa de mensajería realiza la entrega pesada únicamente a nivel de piso en la entrada de la residencia, quedando descartadas las maniobras para elevar el artículo por escaleras o ventanas. El tiempo de entrega estimado varía entre 5 y 10 días hábiles tras la validación de la orden de compra.

La pantalla incluye una garantía oficial del fabricante válida en México que respalda al usuario ante cualquier defecto de fábrica en componentes internos y el panel. Costco aconseja a sus socios descargar el comprobante de compra digital desde su portal web para facilitar cualquier proceso de asistencia técnica postventa. Este masivo desplome de precio llega justo a tiempo para quienes planean renovar por completo su experiencia de entretenimiento para disfrutar de los encuentros del Mundial 2026 y adelantarse a las compras especiales del Día del Padre.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.