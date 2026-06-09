Si estás buscando cambiar de celular de primera calidad a un buen precio estás de muy buena suerte, pues a través de la plataforma web oficial de Elektra, se anunció un descuento de hasta el 50% en el iPhone 14 de 128GB y el cual es considerado como uno de los más rendidores de la marca Apple.

Fue a través de su tienda en línea, que Elektra anunció que este iPhone 14 se está vendiendo por debajo de los 11 mil pesos, además de que cuentan con la facilidad de pagos semanales para hacer mucho más ligero el golpe para los compradores.

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Precio del iPhone 14 de 128GB en Elektra en junio de 2026

De acuerdo con la tienda web de Elektra, el precio original del iPhone 14 de 128GB es de 20 mil 999 pesos, sin embargo con el descuento del 50% que se le colocó, el mismo se vende por un máximo 10 mil 499 pesos que se pueden abonar con pagos semanales.

La oferta de la tienda de conveniencia señala que el celular se puede adquirir con un préstamo directo con la empresa, lo cual podría hacer que pagues el celular con 154 pagos semanales de 112 cada uno.

Características del iPhone 14 con descuento en Elektra

De acuerdo con las características de este celular con oferta en la tienda web de Elektra, este iPhone 14 cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, además de una cámara principal de 12 más 12 megapíxeles.

El resto de sus características son:

Chip A15 Bionic

Resolución de 2532 x 1170

Dual SIM

5G

128GB de almacenamiento

¿Cómo comprar el iPhone 14 con descuento en tiendas Elektra?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir este iPhone 14 con descuento, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de Elektra en el cual podrás seleccionar el producto y dirigirte directamente a la zona de pago.

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