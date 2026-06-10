Toy Story 5 llega a las pantallas de cine y para que vivas la experiencia completa, en Cinemex tendrán una palomera muy especial, te decimos cuánto cuesta, qué incluye y a partir de cuando la puedes comprar.

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Precio de la palomera de Toy Story 5

Mediante redes sociales, Cinemex dio a conocer que a partir de hoy 10 de junio estará disponible la palomera de Hamm de Toy Story 5.

Forma parte del combo 3D e incluye el contenedor en forma de Hamm, dos refrescos grandes y unas palomitas grandes por 640 pesos.

Es importante mencionar que la promoción es válida a una palomera por invitado. Puedes combinar el sabor de tus palomitas por 20.00 pesos más o cambiar el sabor de tu bebida por 5.00 pesos más.

¡Ven a partir de hoy a Cinemex por tu palomera de Hamm! #ToyStory5 llega este 17 de junio y ya puedes comprar tus boletos en nuestra app o sitio web. pic.twitter.com/57GOELPsel — Cinemex (@Cinemex) June 10, 2026

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 se estrena en México el 18 de junio y para etsa nueva aventura Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de juguetes se verán amenazados por Lilypad, una tableta que llega con su propias ideas sobre lo que es el entretenimiento y captará toda la atención de Bonnie.

Los clásicos juguetes se enfrentarán a un conflicto existencia y una batalla por recuperar la atención de la niña quien esta inmersa en el mundo de la tecnología y las pantallas.

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