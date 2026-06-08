Belinda se une a “Toy Story 5”; dará voz a “Lilypad”

Las estrellas se siguen uniendo al elenco de “Toy Story 5”, pues se confirmó que Belinda se unirá a otras figuras como Bad Bunny y Bizarrap.

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¿Cuál será el personaje de Belinda en “Toy Story 5”?

La propia Belinda fue la encargada de anunciar el personaje al que prestará su voz en la quinta entrega de la popular saga animada de Disney y Pixar: se trata de la tablet “Lilypad”, villana de esta nueva entrega.

“Tenía unas ganas enormes de contarles esta sorpresa: Voy a hacer la voz de “Lilypad” en “Toy Story 5”, fue parte del mensaje que compartió la famosa, junto a una serie de fotografías donde también aparecen Tom Hanks y Tim Allen, quienes hacen las voces de “Woody” y “Buzz”, respectivamente.

Las estrellas en “Toy Story 5”

El elenco de “Toy Story 5” está repleto de estrellas, pues son varias las figuras de la cultura pop que estarán presentes en esta nueva entrega, como son:

Bad Bunny , como “Pizza con gafas”.

, como “Pizza con gafas”. Bizarrap , como “Gnomo de jardín”.

, como “Gnomo de jardín”. Penélope Cruz, como “Flamenco”.

Esta nueva entrega es dirigida por Andrew Stanton, quien ganó dos premios Oscar por “Buscando a Nemo” y “Buscando a Dory”, mientras que la banda sonora contará con Randy Newman, también ganador de un premio Oscar.

La primera cinta de “Toy Story” llegó en 1994, la segunda llegó en 1999, la tercera se estrenó en 2010 y la cuarta llegó en 2019.

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