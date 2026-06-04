¡Vuelve uno de los clásicos! A días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Azteca 7 trae de vuelta a los Super Campeones y con ellos una nueva forma de iniciar tus mañanas.

La serie que nos dio momentos de pasión y grandes referencia al futbol regresa a los televisores y pantallas mexicanas para prepararnos rumbo al tercer mundial en el país.

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¿Cuándo y a qué hora ver los Super Campeones en Azteca 7?

Super Campeones: Rumbo al Mundial lo podrás ver desde el próximo lunes 8 de junio a las 10:30 horas (tiempo del centro de México) en las pantallas de Azteca 7.

Lo más importante es que no sólo lo podrás ver en televisión abierta, sino que podrás seguir a Oliver Atom vía electrónica para revivir los mejores momentos de una serie que marcó a generaciones.

Los momentos más épicos que volveremos a revivir en la pantalla

A partir del próximo lunes veremos en las pantallas de Azteca 7 los Super Campeones: Rumbo al Mundial, mejor conocida como Road to 2002 (Camino al 2002, en referencia al Mundial Corea Japón 2022).

Ahí podremos ver el camino de Oliver Atom para triunfar en Cataluña, mientras que Steve Hyuga tiene su propia aventura; sin embargo, los dos trabajan para convertirse en las nuevas estrellas del balompié internacional.

Azteca 7 apuesta fuerte por la nostalgia y el anime

Super Campeones se una a la barra de programación de Planeta Anime de Azteca 7, la cual incluye series como Dragon Ball Z, One Piece, Pokémon y muchos títulos más que ya son tradición.

Y es que no sólo se tratan de “viejas confiables”, sino que se trata de revivir grandes clásicos y nuevas historias que enganchan con todas las generaciones para provocar momentos especiales con la familia.

Los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA que pasará Azteca 7

Ahora que ya está el camino al Mundial, conoce los partidos de la Copa del Mundo 2026 que podrás ver por Azteca 7:

México vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Paraguay

Brasil vs Marruecos

Países Bajos vs Japón

Argentina vs Argelia

Inglaterra vs Croacia

México vs Corea del Sur

Brasil vs Haití

Países Bajos vs Suecia

España vs Arabia Saudita

Noruega vs Senegal

Colombia vs República Democrática del Congo

Chequia vs México

Ecuador vs Alemania

Uruguay vs España

Panamá vs Inglaterra

Colombia vs Portugal

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