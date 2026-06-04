¡Vuelve uno de los clásicos! A días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Azteca 7 trae de vuelta a los Super Campeones y con ellos una nueva forma de iniciar tus mañanas.
La serie que nos dio momentos de pasión y grandes referencia al futbol regresa a los televisores y pantallas mexicanas para prepararnos rumbo al tercer mundial en el país.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cuándo y a qué hora ver los Super Campeones en Azteca 7?
Super Campeones: Rumbo al Mundial lo podrás ver desde el próximo lunes 8 de junio a las 10:30 horas (tiempo del centro de México) en las pantallas de Azteca 7.
Lo más importante es que no sólo lo podrás ver en televisión abierta, sino que podrás seguir a Oliver Atom vía electrónica para revivir los mejores momentos de una serie que marcó a generaciones.
Los momentos más épicos que volveremos a revivir en la pantalla
A partir del próximo lunes veremos en las pantallas de Azteca 7 los Super Campeones: Rumbo al Mundial, mejor conocida como Road to 2002 (Camino al 2002, en referencia al Mundial Corea Japón 2022).
Ahí podremos ver el camino de Oliver Atom para triunfar en Cataluña, mientras que Steve Hyuga tiene su propia aventura; sin embargo, los dos trabajan para convertirse en las nuevas estrellas del balompié internacional.
Azteca 7 apuesta fuerte por la nostalgia y el anime
Super Campeones se una a la barra de programación de Planeta Anime de Azteca 7, la cual incluye series como Dragon Ball Z, One Piece, Pokémon y muchos títulos más que ya son tradición.
Y es que no sólo se tratan de “viejas confiables”, sino que se trata de revivir grandes clásicos y nuevas historias que enganchan con todas las generaciones para provocar momentos especiales con la familia.
Los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA que pasará Azteca 7
Ahora que ya está el camino al Mundial, conoce los partidos de la Copa del Mundo 2026 que podrás ver por Azteca 7:
- México vs Sudáfrica
- Estados Unidos vs Paraguay
- Brasil vs Marruecos
- Países Bajos vs Japón
- Argentina vs Argelia
- Inglaterra vs Croacia
- México vs Corea del Sur
- Brasil vs Haití
- Países Bajos vs Suecia
- España vs Arabia Saudita
- Noruega vs Senegal
- Colombia vs República Democrática del Congo
- Chequia vs México
- Ecuador vs Alemania
- Uruguay vs España
- Panamá vs Inglaterra
- Colombia vs Portugal
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.