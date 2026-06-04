El Hombre de Acero a escena: Lanzan explosivo tráiler de Supergirl

Supergirl está a punto de llegar a las salas de cine en todo el mundo, por lo que Warner Bros. y DC Studios acaban de sorprender a sus fans con el lanzamiento de un explosivo tráiler que muestra las primeras imágenes de Milly Alcock como Kara Zor-El.

Si todavía no lo has visto, sigue leyendo, porque las novedades del universo cinematográfico DC vienen cargadas de emoción, y una versión mucho más cruda de la prima de Superman.

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¿Qué revela el tráiler final de Supergirl y la aparición de Superman?

Después de años de reconstrucción del universo cinematográfico de DC, los fans tienen puesta toda la expectativa en esta nueva versión de Supergirl, protagonizada por la actriz australiana reconocida por su papel en House of Dragons.

En el primer tráiler de Supergirl vemos a una Kara Zor-El que bebe demasiado, no le dice que no a una pelea y con un pasado turbulento que la aleja de la imagen impecable de su famoso primo. En la nueva cinta de DC Kara Zor-El no es una sombra de Superman, es una joven con personalidad propia, mucho más afilada, vulnerable y contradictoria.

“Él ve lo bueno en cada persona, y yo veo la verdad”, se le escucha decir en el tráiler.

En la nueva cinta, Kara emprende un viaje interestelar con una joven alienígena para vengarse del mercenario que asesinó a su padre.

Aunque en este primer vistazo no pudimos observar al hombre de acero, excepto por uan fotografía suya en un periódico, la verdad es que Superman, interpretado por David Corenswet, sí tendrá un cameo en la cinta.

El elenco y los encargados de revivir el mito de Krypton

Esta versión mucho más oscura por la que apuesta el universo cinematográfico de DC cuenta con el siguiente reparto:

Milly Alcock como Kara Zor-El / Supergirl

como Kara Zor-El / Supergirl Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas (el villano principal)

como Krem de las Colinas Amarillas (el villano principal) David Corenswet como Clark Kent / Superman (primo de Kara)

como Clark Kent / Superman (primo de Kara) Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll

como Ruthye Marye Knoll Jason Momoa en una participación especial

¿Cuándo se estrena Supergirl en México?

Después de ver este primer adelanto, seguramente ya estás desesperado por saber cuándo estará disponible en cines. Según lo revelado en el tráiler, Supergirl llegará a las salas de cine el próximo 25 de junio.

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