Bad Bunny se convierte en “Pizza con gafas” para “Toy Story 5”

“Toy Story 5” es una de las películas más esperadas del año, y por ello, uno de los talentos latinos más reconocidos de los últimos años se sumará a este proyecto: Bad Bunny.

Dinsey y Pixar dieron a conocer este martes 26 de mayo que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del intérprete, se sumará a la nueva entrega de la popular saga animada para dar vida a un nuevo personaje: “Pizza con gafas”.

De acuerdo con la prensa especializada, Bad Bunny será el encargado de dar voz a este nuevo personaje en las versiones en español e inglés de la película, mostrando el impacto cultural que ha tenido el intérprete de “DtMF”.

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¿Quién es “Pizza con gafas”?

“Pizza con gafas” será un juguete de personalidad relajada que vive con una comunidad de juguetes olvidados en el jardín de una casa abandonada que formará parte de esta nueva entrega de “Toy Story”.

La personalidad relajada e irreverente del personaje llama la atención, pues muchos señalan que será similar a la forma de ser del cantante en la vida real.

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¡vamos! Bad Bunny is Pizza with Sunglasses in #ToyStory5

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¡vamos! Bad Bunny es Pizza con Gafas en #ToyStory5 pic.twitter.com/xfGsEtiqYS — Cinemark Theatres (@Cinemark) May 26, 2026

¿En cuántas películas ha participado Bad Bunny?

Aunque “Toy Story 5” será la primera participación de Bad Bunny en el universo de Disney y Pixar, no será la primera vez que el intérprete de “EoO” participe en un proyecto cinematográfico, pues ya tiene un camino envidiable en dicha industria, además que también ha aparecido en series de televisión.

Estas son algunas de las películas en donde ha participado Benito Antonio:

Tren Bala (película), 2022.

(película), 2022. Narcos México (serie), 2022.

(serie), 2022. Cassandro (película), 2023.

(película), 2023. Happy Gilmore 2 (película), 2025.

(película), 2025. Atrapado robando (película), 2025.

Además de llegar a “Toy Story 5”, también se sabe que Bad Bunny formará parte del elenco de la película “Porto Rico”, que prepara su paisano y colega Residente.

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