Se acaba el tiempo: Liverpool lanzó la Venta Nocturna para comprar el regalo del Dïa del Padre y esta es la fecha límite

Liverpool confirmó que su Venta Nocturna de junio se realizará del jueves 5 al sábado 7 de junio de 2026, días antes de que se celebre el Día del Padre en México el próximo 21 de junio.

El evento incluye descuentos y promociones en prácticamente todos los departamentos de la tienda, tanto en sucursales físicas como en la plataforma en línea y es una buena ocasión para hacer la compra de regalos por el Día del Padre con anticipación.

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¿Cuándo será exactamente la Venta Nocturna de Liverpool por el Día del Padre?

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se realizará del 5 al 7 de junio tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma en línea.

Durante los tres días del evento, las sucursales físicas de Liverpool tendrán horarios extendidos hasta la medianoche. En tanto, la tienda en línea y la aplicación móvil estarán disponibles las 24 horas, con promociones que pueden variar respecto a las disponibles en tienda física.

Las categorías incluidas, entre otras, abarcan:

Tecnología

Electrodomésticos

Ropa

Calzado

Perfumes

Artículos para el hogar

Liverpool Liverpool lanzó su Venta Nocturna de junio del 5 al 7 con descuentos en tecnología, ropa, calzado y artículos para el hogar. (Liverpool)

¿Cuándo serán las próximas Ventas Nocturnas de Liverpool en México después de junio?

Tras la edición de junio, Liverpool tiene programadas dos Ventas Nocturnas más durante 2026:

Octubre (Aniversario y Halloween): del 2 al 4 de octubre

(Aniversario y Halloween): del 2 al 4 de octubre Diciembre (temporada navideña): del 4 al 6 de diciembre

El Día del Padre en México se celebra cada año el tercer domingo de junio. En 2026 esa fecha corresponde al 21 de junio.

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