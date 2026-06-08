Liverpool remata el Honor Play 10 LCD: el celular de 6.7 pulgadas bajó más de la mitad de su precio

El smartphone Honor Play 10, en su versión con pantalla de 6.7 pulgadas —un dispositivo diseñado para usuarios que buscan un rendimiento confiable en el día a día, redes sociales y consumo multimedia sin gastar una fortuna— pasó de $4,800 a solo $2,049 pesos en la tienda en línea de Liverpool, lo que representa un impresionante ahorro directo de $2,751 pesos. Este agresivo desplome reduce su costo original en más de un 55%, posicionándolo como una alternativa sumamente atractiva dentro del catálogo de Liverpool. La oferta es por tiempo limitado o hasta agotar existencias en el inventario digital.

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Para facilitar la compra, Liverpool habilita esquemas de pago flexibles a través de su plataforma digital, permitiendo a los clientes adquirir el dispositivo al contado o diferir el costo hasta a 6 meses sin intereses con mensualidades fijas de $341.50 pesos al utilizar la tarjeta departamental o tarjetas de crédito bancarias participantes.

Qué ofrece el Honor Play 10 en el segmento de gama de entrada

El Honor Play 10 destaca en su categoría por equilibrar un chasis ligero con especificaciones técnicas clave para la productividad diaria. A diferencia de otros terminales económicos de generaciones previas, este modelo incorpora soporte para redes 5G, lo que garantiza una velocidad de navegación móvil superior y una mayor vida útil tecnológica a largo plazo. Su principal argumento de venta se centra en la autonomía y en la amplitud de su panel frontal.

Honor Play 10 LCD en Liverpool Ahorro respecto al costo original en más de un 55%. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha técnica del fabricante para el Honor Play 10:

Pantalla: Panel LCD / TFT de 6.7 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco adaptativa de 90 Hz para transiciones y animaciones más fluidas.

Panel con resolución HD+ y una tasa de refresco adaptativa de para transiciones y animaciones más fluidas. Procesador: Chipset MediaTek Dimensity 6020 de ocho núcleos que ofrece la potencia necesaria para multitarea fluida, mensajería y aplicaciones esenciales.

Chipset de ocho núcleos que ofrece la potencia necesaria para multitarea fluida, mensajería y aplicaciones esenciales. Autonomía: Batería masiva de 5,000 mAh que promete hasta dos días de uso moderado bajo una sola carga, ideal para jornadas largas fuera de casa.

Batería masiva de que promete hasta dos días de uso moderado bajo una sola carga, ideal para jornadas largas fuera de casa. Apartado Fotográfico: Cámara principal trasera de 13 megapíxeles asistida por algoritmos de software para retratos y captura de paisajes, complementada por una cámara frontal de 5 megapíxeles para videollamadas y selfies.

Cámara principal trasera de asistida por algoritmos de software para retratos y captura de paisajes, complementada por una cámara frontal de para videollamadas y selfies. Almacenamiento y Sistema: Configuración optimizada para optimizar los recursos del sistema operativo MagicOS basado en Android , con acceso total a la suite de servicios de Google Play .

Configuración optimizada para optimizar los recursos del sistema operativo basado en , con acceso total a la suite de servicios de . Diseño y Conectividad: Cuerpo ergonómico con acabado moderno, puerto USB Tipo-C, jack de audio de 3.5 mm para audífonos tradicionales, WiFi de doble banda y Bluetooth 5.1.

Envío gratis a domicilio y garantía respaldada en México

El dispositivo se comercializa y distribuye de forma directa mediante los canales oficiales de Liverpool México, incluyendo el beneficio de envío gratis a domicilio para todos los códigos postales de la República Mexicana bajo la modalidad de entrega estándar. El tiempo aproximado para que el paquete llegue a las manos del comprador oscila entre los 2 y 5 días hábiles a partir de la confirmación del pago.

El terminal incluye una garantía oficial de 1 año directamente con Honor México, la cual protege al consumidor ante cualquier desperfecto de fábrica o fallas de los componentes internos del hardware, por lo que se sugiere conservar la factura digital o el ticket de compra impreso. Esta liquidación masiva se perfila como una gran oportunidad para quienes buscan un teléfono secundario de respaldo o planean un obsequio tecnológico práctico y accesible de cara a las celebraciones del Día del Padre.

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