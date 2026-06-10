Baja California: el evento que reunirá cocina en vivo, productos locales y entrada libre en Ensenada este 13 de junio

Ensenada se convertirá en el epicentro del primer Festival Sabores del Campo, una opción para quienes buscan un plan distinto al aire libre. La jornada tendrá como principal objetivo conocer de cerca el trabajo de productores de la región y disfrutar una tarde con comida local.

Además, la sede estará en una zona céntrica de la ciudad de Baja California, por lo que los asistentes podrán acercarse a la muestra sin registro previo.

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¿Dónde será el Festival Sabores del Campo?

El Festival Sabores del Campo se realizará el sábado 13 de junio en Plaza Santo Tomás. De acuerdo con la información oficial del evento, las actividades estarán disponibles de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

El encuentro no solo estará enfocado en la comida, también busca acercar al público con el trabajo de quienes participan en el campo, los productos que dan identidad a la región y las formas en que esos ingredientes llegan a la mesa.

¿Qué actividades habrá en el Festival Sabores del Campo?

Durante el festival, los asistentes podrán encontrar cocina demostrativa, eventos culturales y una variedad de productos locales.

Además, el formato permitirá que productores y visitantes coincidan en un ambiente familiar. Así, quienes acudan podrán recorrer la muestra, probar productos de la región y acercarse a propuestas que conectan la actividad agrícola con la cocina local.

¿Cuánto cuesta la entrada para el Festival Sabores del Campo?

La entrada al festival será gratuita, por lo que familias, visitantes y habitantes de Ensenada podrán recorrer el evento sin pagar acceso. Sin embargo, algunos productos, alimentos o consumos dentro del lugar podrían tener costo.

La información oficial no menciona reservación previa ni registro para ingresar. Sin embargo, y al tratarse de un evento abierto al público, conviene llegar con tiempo y revisar los canales oficiales por si se actualiza el programa o las condiciones de acceso.

Para quienes opten por no llevar coche, la sede se encuentra en Plaza Santo Tomás, sobre avenida Miramar, entre las calles Sexta y Séptima, en la Zona Centro de Ensenada. Por su ubicación céntrica, existen varias opciones para trasladarse:

En transporte público: prácticamente cualquier ruta con destino al Centro, la calle Juárez o la calle Gastélum puede dejar a los asistentes a unos cuantos pasos de la plaza.

prácticamente cualquier ruta con destino al Centro, la calle Juárez o la calle Gastélum puede dejar a los asistentes a unos cuantos pasos de la plaza. Si la ruta pasa por calle Juárez: la parada ideal es en el cruce con avenida Miramar o Gastélum; desde ahí solo se caminan entre dos y tres cuadras hacia el norte.

la parada ideal es en el cruce con avenida Miramar o Gastélum; desde ahí solo se caminan entre dos y tres cuadras hacia el norte. Si la ruta baja por calle Gastélum: basta con descender en la calle Sexta o Séptima y caminar una cuadra hacia el este.

basta con descender en la calle Sexta o Séptima y caminar una cuadra hacia el este. Taxis y aplicaciones de viaje: Uber, DiDi o taxi pueden ser una opción cómoda si se acude en grupo, con adultos mayores o con niñas y niños, ya que permiten llegar directamente a la zona de Plaza Santo Tomás.

¿Cuál es la importancia del campo en Baja California?

El campo de Ensenada tiene un peso clave dentro de la Zona Costa de Baja California, donde se producen cultivos como vid, fresa, hortalizas y otros productos que llegan a mercados, restaurantes y hogares. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, en los campos agrícolas de Ensenada y San Quintín se tenían establecidas más de 4 mil 300 hectáreas de vid, uno de los cultivos más representativos de la región.

La relevancia también se observa en otros productos. SADER reportó que Baja California produjo más de 93 mil toneladas de fresa en 2022, con un valor de producción de 3 mil 699 millones de pesos, lo que colocó al estado entre los primeros lugares nacionales. Por eso, Sabores del Campo permite mirar más allá del consumo y reconocer el trabajo de productores, comunidades y familias que sostienen parte de la cocina local.

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