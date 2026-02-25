Aumentan reportes de ciberdelitos en México

La Policía Cibernética de la CDMX ha recibido 14 mil 145 reportes por ciberdelitos del 1 de enero al 19 de febrero, los más comunes son:

Aplicaciones de préstamos

Fraude en páginas falsas

Vulneración de cuentas

Acoso cibernético

Amenazas

Ante ello, las autoridades recomiendan a la población:

No abrir o descargar archivos

Verificar estado de la cuenta

Desconfiar de mensajes urgentes

No proporcionar datos personales

Revisar url de páginas de internet

Activar autentificación de dos pasos

