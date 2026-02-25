Aumentan reportes de ciberdelitos en México
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los ciberdelitos han aumentado en 2026.
La Policía Cibernética de la CDMX ha recibido 14 mil 145 reportes por ciberdelitos del 1 de enero al 19 de febrero, los más comunes son:
Aplicaciones de préstamos
Fraude en páginas falsas
Vulneración de cuentas
Acoso cibernético
Amenazas
Ante ello, las autoridades recomiendan a la población:
No abrir o descargar archivos
Verificar estado de la cuenta
Desconfiar de mensajes urgentes
No proporcionar datos personales
Revisar url de páginas de internet
Activar autentificación de dos pasos