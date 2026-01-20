“Cada error añade seis meses de spam": Experta en IA revela cómo deshacerte de las llamadas no deseadas para siempre

El teléfono suena a cualquier hora, interrumpe trabajo y descanso, y casi nunca trae buenas noticias, solo molestias constantes. Entre llamadas spam persistentes, pulsar bloquear o rechazar números desconocidos parece ser la solución inmediata, aunque esa reacción cotidiana suele empeorar el problema para los usuarios mexicanos.

¿Por qué es un error rechazar una llamada spam?

La usuaria de X y profesora de inteligencia artificial Nona, conocida en la red social como @Nona_xai, explica que rechazar una llamada confirma actividad humana . Los sistemas automatizados validan el número como activo y lo priorizan dentro de campañas masivas futuras.

Según explica Nona en un hilo de X, los algoritmos de marcación distinguen entre líneas abandonadas y usuarios reactivos mediante microinteracciones. Un corte manual temprano aporta datos valiosos, eleva el perfil comercial del número y favorece su reventa a otros centros telefónicos.

La especialista en IA insiste que rechazar la llamada no deseada funciona como señal de disponibilidad digital. Esa conducta mantiene el número dentro del ciclo algorítmico, incrementa la frecuencia de contacto y prolonga meses el acoso telefónico constante.

HAS ESTADO BLOQUEANDO LAS LLAMADAS SPAM MAL TODO ESTE TIEMPO.



Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo.

Las llamadas se multiplican.



Esto es lo que sí funciona de verdad: — Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

¿Cuáles son los peligros de las llamadas spam?

Las llamadas spam sirven como puerta de entrada a fraudes, robo de identidad y extorsión. Cada respuesta valida datos personales, confirma hábitos de uso y permite ataques financieros más dirigidos.

La experta también señala impactos emocionales y sociales relevantes, porque la insistencia telefónica genera estrés y desconfianza. Muchas personas dejan de atender llamadas legítimas, lo cual afecta gestiones médicas, laborales o familiares importantes.

¿Cuál es la mejor manera de evitar las llamadas spam en México?

Ignora por completo números desconocidos : Deja sonar la llamada sin interactuar para evitar validación algorítmica.

: Deja sonar la llamada sin interactuar para evitar validación algorítmica. Activa los filtros nativos del celular : Usa las funciones integradas de silenciamiento y bloqueo automático.

: Usa las funciones integradas de silenciamiento y bloqueo automático. Instala una app especializada : Elige un bloqueador con base de datos colaborativa y actualizada.

: Elige un bloqueador con base de datos colaborativa y actualizada. Elimina tu número de bases comerciales : Solicita la baja en sitios de intermediarios de datos personales.

: Solicita la baja en sitios de intermediarios de datos personales. No devuelvas llamadas ni pulses opciones : Evita confirmar actividad ante sistemas automatizados.

: Evita confirmar actividad ante sistemas automatizados. Usa un número alterno para registros : Protege tu línea principal en formularios y compras digitales.

: Protege tu línea principal en formularios y compras digitales. Bloquea llamadas internacionales innecesarias : Reduce vectores comunes de fraude telefónico.

: Reduce vectores comunes de fraude telefónico. Reporta cada intento: Fortalece los filtros al denunciar números ante autoridades y operadores.