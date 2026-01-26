Experta en IA lanza una dura advertencia: lo que pasa en tu teléfono cada vez que rechazas una llamada spam

Es casi un acto reflejo: ves un número desconocido en la pantalla de tu teléfono móvil y, para evitar molestias o posibles fraudes, presionas inmediatamente el botón de colgar. Sin embargo, Nona, una reconocida profesora y divulgadora de inteligencia artificial, ha encendido las alarmas sobre esta práctica común. Según su análisis reciente, rechazar una llamada spam podría ser contraproducente y, lejos de protegerte, estaría abriendo la puerta a una avalancha aún mayor de intentos de estafa.

¿Por qué colgar valida tu número a los estafadores?

La lógica detrás de las campañas masivas de telemarketing o fraudes telefónicos se basa en la validación de datos. Nona explicó en un hilo viral que el spam no necesita convencerte de nada en el primer intento; su prioridad inicial es saber que hay un humano al otro lado de la línea.

Cuando rechazas una llamada manualmente, estás enviando una señal técnica al sistema automatizado o al call center: confirmas que la línea está activa y que el usuario interactúa con el dispositivo . Al validar tu número, este se vuelve un activo más valioso en las listas de datos comerciales y mercados negros, lo que provoca que las llamadas se multipliquen en lugar de detenerse. Cada interacción, por mínima que sea, deja un rastro digital que los estafadores utilizan para optimizar sus campañas.

HAS ESTADO BLOQUEANDO LAS LLAMADAS SPAM MAL TODO ESTE TIEMPO.



Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo.

Las llamadas se multiplican.



Esto es lo que sí funciona de verdad: — Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

Estrategias efectivas: Menos interacción es más seguridad

Para combatir este acoso digital, la experta sugiere cambiar radicalmente nuestra respuesta. La solución no está en la confrontación, sino en la "invisibilidad". De acuerdo con los principios de ciberseguridad, cuantos menos datos entregues (incluida tu reacción al timbre), más difícil se lo pones a los sistemas automáticos.

Aquí te dejamos las recomendaciones clave para gestionar estas situaciones sin poner en riesgo tu privacidad:

Evita la interacción manual: No cuelgues de golpe. Deja que la llamada suene hasta que se corte sola o silencia el teléfono. Al no haber respuesta de "ocupado" o "rechazado", el sistema no recibe la confirmación inmediata de actividad.

No cuelgues de golpe. Deja que la llamada suene hasta que se corte sola o silencia el teléfono. Al no haber respuesta de "ocupado" o "rechazado", el sistema no recibe la confirmación inmediata de actividad. No "negocies" con robots: Jamás presiones teclas numéricas si una grabación te ofrece la opción de "darte de baja", ya que esto suele ser una trampa para confirmar tu atención.

Jamás presiones teclas numéricas si una grabación te ofrece la opción de "darte de baja", ya que esto suele ser una trampa para confirmar tu atención. Filtros tecnológicos: Apóyate en las herramientas nativas de tu celular (Android o iOS) para filtrar llamadas sospechosas automáticamente antes de que suenen.

Apóyate en las herramientas nativas de tu celular (Android o iOS) para filtrar llamadas sospechosas automáticamente antes de que suenen. Defensa administrativa: Retira consentimientos en servicios online donde te hayas registrado y utiliza herramientas de exclusión publicitaria (como el REPEP en México) para cortar el suministro de tus datos desde la raíz.