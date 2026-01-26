David Mts, experto en tecnología: “Bloquea las llamadas spam para siempre y protege tu información personal”

Si eres de los que interrumpe su jornada laboral o sus momentos de descanso para contestar una llamada spam , solo para descubrir que se trata de una oferta comercial no deseada o un posible intento de fraude, no estás solo. Esta situación es una de las quejas más frecuentes entre los usuarios de telefonía móvil. Sin embargo, el creador de contenido y experto en tecnología David Mts ha compartido un método definitivo para terminar con estas molestias sin necesidad de instalar aplicaciones externas dudosas.

La clave de este truco radica en las herramientas nativas que ya poseen la mayoría de los teléfonos inteligentes actuales , específicamente en el ecosistema Android. Según explica el experto, el temor principal de muchos usuarios al bloquear números desconocidos es perder llamadas cruciales, como las de una cita médica o una emergencia familiar de un número no guardado. David Mts aclara que esto no es un problema si se configura el filtro correctamente, ya que el sistema utiliza una tecnología de identificación inteligente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El secreto del identificador inteligente (ILLA)

Antes de mover cualquier configuración, es vital entender cómo funciona la protección de tu dispositivo para tener tranquilidad. El sistema operativo utiliza una herramienta conocida como "Identificador de llamadas y protección contra spam" (o ILLA, por sus siglas en función del fabricante).

Esta función no bloquea indiscriminadamente todo número que no esté en tu agenda. Lo que hace es recolectar y contrastar los números entrantes con una base de datos global de reportes de spam. De esta manera, el teléfono puede distinguir entre una llamada legítima del consultorio de tu médico (que no tienes guardado) y una llamada de un "call center" reportado miles de veces por otros usuarios. Al activar esta barrera, proteges tu información privada y ahorras horas de frustración.

Paso a paso: Cómo activar el bloqueo automático

Para dejar de recibir estas interrupciones, David Mts detalla un procedimiento sencillo que se realiza directamente desde la aplicación del teléfono móvil. No requieres conocimientos técnicos avanzados, solo seguir esta ruta en tu dispositivo:

Ingresa a la app de Teléfono: Abre la aplicación que utilizas normalmente para realizar llamadas.

Abre la aplicación que utilizas normalmente para realizar llamadas. Accede al menú de ajustes: Busca los tres puntos verticales ubicados generalmente en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la opción "Ajustes" o "Configuración".

Busca los tres puntos verticales ubicados generalmente en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la opción "Ajustes" o "Configuración". Activa la protección básica: Busca la sección "Identificador de llamada y protección de spam". Es crucial que este interruptor esté encendido . Si está desactivado, tu teléfono no filtrará nada y seguirás recibiendo todas las llamadas basura.

Busca la sección "Identificador de llamada y protección de spam". Es crucial que este interruptor esté . Si está desactivado, tu teléfono no filtrará nada y seguirás recibiendo todas las llamadas basura. Configura el bloqueo específico: Regresa al menú anterior y entra en "Bloquear números". Aquí verás una opción llamada "Bloquear llamadas no deseadas y de estafas".

Regresa al menú anterior y entra en "Bloquear números". Aquí verás una opción llamada "Bloquear llamadas no deseadas y de estafas". Selecciona el nivel de filtro: Al entrar, asegúrate de activar el interruptor principal. El sistema te ofrecerá dos niveles de seguridad: bloquear todas las llamadas de spam o solo las de "estafadores de alto riesgo".

El experto recomienda, para mayor seguridad y evitar bloquear falsos positivos, seleccionar la opción de "Solo bloquear llamadas de estafadores de alto riesgo". Con esta configuración, garantizas que las llamadas verdaderamente importantes sigan entrando, mientras que las estafas confirmadas son rechazadas automáticamente por el sistema sin que tu teléfono llegue a sonar.