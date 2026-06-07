Este 07 de junio se conmemora en México el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que ha cobrado más fuerza a raíz de los últimos acontecimientos que reprimen a los periodistas y a la ciudadanía que se opone al oficialismo.

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Asimismo, a nivel mundial se celebra el Día de la Inocuidad de los Alimentos, una jornada establecida por las Naciones Unidas con la finalidad de sensibilizar a la población y promover acciones para prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por la comida.

En adn Noticias te damos más detalles de las dos fechas.

Frases para conmemorar la libertad de expresión

Este día fue instaurado en 1951 por el entonces presidente Miguel Alemán junto con editores de periódicos para destacar la importancia de una prensa independiente en México.

Aunque inicialmente se enfocaba solo en el ejercicio periodístico, actualmente es una conmemoración que enaltece el derecho a emitir opiniones, buscar y difundir información sin censura.

Por ello, te compartimos las frases más importantes para que compartas este día y recordemos que en nuestro país, tenemos el derecho de escribir y publicar sobre cualquier tema:

Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada. — José Luis Sampedro

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. — Virginia Woolf

No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. — Atribuida a Evelyn Beatrice Hall

En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. — Cicerón

Si crees en la libertad de expresión, crees en la libertad de expresión para las opiniones que no te gustan. — Noam Chomsky

La libertad de expresión es algo tan grande que no cabe en los cerebros estrechos. — Chespirito

Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir. — Roger Wolfe

Otros acontecimientos históricos

Además de estas fechas, hoy es el aniversario de la creación de Pemex, que se fundó en 1938; y el natalicio del reconocido pintor francés Paul Gauguin en 1848, cuya obra más importante es “¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?“.

Asimismo, en 1938, fallece trágicamente Francisco Sarabia Tinoco en un accidente aéreo, destacado por ser pionero en la aviación comercial de México.

En 1937 arriban al puerto de Veracruz los “Niños de Morelia”, un grupo de más de 450 infantes españoles que huían de la Guerra Civil española.

En 1910 Francisco I. Madero fue arrestado en Monterrey mientras realizaba su campaña presidencial.