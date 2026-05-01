La libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia, atraviesa un momento de debilitamiento, marcado por la normalización de las hostilidades contra la prensa. Así lo dio a conocer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo. Por lo que llamó a hacer una reflexión “profunda y urgente” de la situación en las Américas.

El deterioro continuo ha despertado preocupación. El ejercicio del periodismo en la región se encuentra bajo asedio desde múltiples frentes, indicó. Presiones desde el poder político, estructuras criminales, el uso creciente de mecanismos judiciales para intimidar, así como dinámicas digitales que amplifican la desinformación, configuran un entorno cada vez más adverso.

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“Vemos una tendencia a gobiernos más autoritarios, sin importar su línea política, que priorizan la descalificación de medios y periodistas en vez de la rendición de cuentas (…) Alimentan un discurso simple y repetitivo contra la prensa, que permea en la opinión pública”, dijo Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la organización.

Nuevas formas de censura

Más allá de la violencia directa, la judicialización del periodismo se abre paso como herramienta para acallar voces críticas.

“Hoy, la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios. Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios“, aseveró la SIP.

Este fenómeno, conocido como lawfare, abarca desde demandas por difamación hasta acusaciones criminales o financieras, con la intención de intimidar a los medios. Para la SIP, es una de las tendencias más preocupantes en las democracias de la región.

Otro factor importante es la situación económica precaria de los medios. La independencia editorial y la capacidad de los medios para resistir presiones se ven directamente afectadas por la crisis del modelo de negocio.

Ese contexto favorece prácticas como los acuerdos comerciales condicionados o la dependencia de ingresos estatales, lo cual limita la autonomía informativa.

Frente a este panorama, la SIP subraya la necesidad de una respuesta articulada.

De acuerdo con el Consejo de Europa, este día “es la ocasión de subrayar el papel crucial que desempeñan los periodistas y los medios a la hora de informar al público, estimular el debate público y exigir responsabilidades a los poderosos, así como la importancia crítica de que los periodistas puedan ejercer su trabajo con seguridad, libres de violencia e intimidación”.

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