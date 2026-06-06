El papa León XIV recibió una playera de la Selección Mexicana durante su traslado a España, donde aprovechó para mandar un mensaje directo a los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Luego de que la periodista Valentina Alazraki le entregara el jersey que representará a México, el sumo sacerdote pidió que el deporte contribuya a la unidad entre los pueblos.

La comunicadora le recordó los tres países sedes que recibirán el evento —México, Estados Unidos y Canadá— y entre risas le dijo que “la selección lo había fichado”, a lo que la máxima autoridad del Vaticano sonrió.

Finalmente, se le pidió un mensaje para los millones de aficionados que seguirán el torneo y en respuesta, León XIV expresó:

Cabe destacar que el papa León XVI realiza un España para realizar una visita apostólica del 6 al 12 de junio.

¿El papa León tiene un equipo favorito para el Mundial?

Luego del regalo, la conversación continúo con la referencia al Mundial 2026, y la periodista no pudo evitar preguntarle si tenía algún equipo favorito para ganar la Copa del Mundo.

El papa comentó que, entre Perú y Estados Unidos, hubiese apoyado al país latinoamericano, pero desgraciadamente no juegan en esta edición.

Finalmente, respondió con humor que aunque Perú e Italia no jueguen, hay algunos países pequeños que sí lograron clasificar y que “verán” quién es el que se queda con el primer lugar.